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СМИ: Эминема вызвали на допрос из-за песни про Трампа

Поводом для встречи спецслужб послужил текст песни Framed с альбома Revival, отмечает BuzzFeed
Эминем David M. Benett/Dave Benett/Getty Images for Rag & Bone
Описание
Эминем
© David M. Benett/Dave Benett/Getty Images for Rag & Bone

НЬЮ-ЙОРК, 25 октября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Рэпер Эминем не фантазировал, когда в одной из своих песен намекнул на устроенный ему агентами Секретной службы США допрос из-за угроз в адрес президента Дональда Трампа. Об этом сообщил в четверг интернет-портал BuzzFeed.

Эминем в августе 2018 года выпустил альбом Kamikaze. В одной из включенных в него композиций под названием The Ringer рэпер сравнил президента США с дефолиантом Agent Orange, который американцы применяли во время войны во Вьетнаме, и утверждал, что агенты Секретной службы лично выясняли у него, не связан ли он с террористами и не вынашивал ли каких-либо коварных замыслов в отношении Трампа.

Секретная служба, отвечающая в том числе за безопасность первых лиц государства, в прошлом году отказалась прокомментировать эти слова Эминема, но BuzzFeed добился от службы подтверждения того, что такая встреча с рэпером имела место.

Поводом для нее послужил текст песни Framed с альбома Revival. В Секретной службе сочли, что рэпер "ведет себя неподобающим образом" и "угрожает лицу, находящемуся под защитой".

Упомянутый альбом был выпущен в декабре 2017 года. Сигнал о предосудительности содержания песни поступил в Секретную службу по электронной почте от сотрудника интернет-портала TMZ, специализирующегося на скандальных фактах из жизни знаменитостей. Сотрудник TMZ просил сохранить его инкогнито.

Что интересовало агентов?

Согласно документам, полученным BuzzFeed, беседа агентов Секретной службы с рэпером в присутствии его адвокатов состоялась в офисе исполнителя хип-хопа 16 января 2018 года. Содержание разговора уместилось на двух страницах печатного текста, целые куски которого были вымараны цензурой.

Как указал BuzzFeed, Эминем знал The Ringer наизусть и воспроизводил строки из этой песни одновременно с агентами Секретной службы, которые цитировали выдержки из произведения. Их, в частности, интересовало, получал ли рэпер какие-либо подозрительные послания по электронной почте от лиц, одобрительно относящихся к идее организации физической расправы над Трампом. По итогам разговора агенты решили, что Эминем не представляет реальной угрозы, и не стали передавать его дело в федеральную прокуратуру.

Эминем (настоящее имя Маршалл Брюс Мэтерс III) приобрел популярность в 1999 году, когда выпустил диск Real Slim Shady, получивший премию Grammy как лучший альбом в стиле рэп. Такие же награды завоевали его пластинки The Marshal Mathers LP (2000) и The Eminem Show (2002).

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