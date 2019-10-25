Дорогу молодым: какое будущее ждет новое поколение и как решить проблему безработицы

Как сообщает Минтруд, зарегистрированных безработных в России за первую половину 2019 года стало больше на 18% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Всего 3,3 млн россиян классифицируются как безработные, т. е., в соответствии с критериями Международной организации труда (МОТ), не имеют занятия, которое приносило бы доход, ищут работу и готовы немедленно приступить к ней.

В январе 2019 года доля молодых людей до 25 лет среди безработных составляла 20,4%, почти 14% из них не имели опыта трудовой деятельности.

Тогда же, в начале года, министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин объяснял журналистам "Российской газеты", почему молодых безработных в стране больше, чем пожилых - 34,3% в возрасте от 20 до 29 лет против 10,8% старше 55 лет. Во-первых, молодежь не находит ту зарплату, на которую рассчитывает, во-вторых, часто предпочитает иметь неофициальный доход, в-третьих, не обладает теми компетенциями, которые нужны работодателю.

Как говорят специалисты, работающие в сфере трудовых и социальных отношений, сейчас складывается ситуация, когда в банках вакансий службы занятости может быть больше предложений, чем спроса: проблема в том, что доступны рабочие места с низкой зарплатой и для низкоквалифицированных кадров. И безработица тем выше, чем слабее экономика региона и чем больше в регионе молодежи.

Бездействие, отсутствие денег, неудача в поиске работы разочаровывают молодых людей, а также приводят к ощущению своей ненужности, социального отторжения и чувству несправедливости. Это в свою очередь может вызвать озлобленность и маргинализацию человека. Для решения проблем трудоустройства людей моложе 25 лет необходим комплекс срочных мер социального и экономического порядка.

Поисками решений, способных предотвратить рост безработицы среди тех, кто только вступает во взрослую жизнь, занимается Международная организация труда (МОТ). В этом специализированном агентстве системы ООН сейчас 187 государств-участников. Но у МОТ в отличие от других учреждений Организации Объединенных Наций уникальная структура. Наряду с представителями правительств право голоса в МОТ при принятии любых решений есть и у работодателей, и у работников. В основе мандата МОТ с момента основания в 1919 году - продвижение принципов социальной справедливости.

Будущее сферы труда и право молодых на достойную работу - эти темы стали главными на мероприятии высокого уровня, прошедшем 23 сентября на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Событие было организовано Министерством труда и социальной защиты РФ, Министерством иностранных дел РФ и МОТ. Среди участников - генеральный директор МОТ Гай Райдер, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Черкасов, представители Азербайджана, Узбекистана, Молдовы, Эквадора и ЮАР.

Участники встречи обратились к странам-членам МОТ с призывом обеспечить молодым право на достойный труд и возможность приобретения профессиональных навыков, которые позволили бы это право реализовать.

Последние годы МОТ в своей работе делает акцент на проблемах занятости молодежи. Один из ключевых вопросов, который стоит перед организацией, - какое развитие глобальный рынок труда получит в ближайшем будущем. Летом 2019 года на 108-й Конференции МОТ была принята Декларация в ознаменование столетия организации. В документе говорится о главном приоритете в сфере труда будущего - о человеке. Все трудовые взаимоотношения рассматриваются с точки зрения интересов человека и социальной справедливости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, комментируя принятие Декларации столетия, заявил, что этот документ дает "историческую возможность открыть всему человечеству путь к лучшему будущему".

В Декларации и других своих программных документах МОТ, основываясь на экспертных данных, предлагает конкретные рекомендации работодателям, работникам и правительствам по обеспечению права молодежи на достойный труд.

Проблема стоит очень остро. По данным ООН, в 2018 году пятая часть молодежи мира не имела работы и не проходила обучение. Особо сложная ситуация - с занятостью девушек. Среди них безработных в два с лишним раза больше, чем среди юношей. Такое же соотношение и среди молодых женщин и мужчин, не получающих никакого образования.