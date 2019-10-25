Дорогу молодым: какое будущее ждет новое поколение и как решить проблему безработицы

Как сообщает Минтруд, зарегистрированных безработных в России за первую половину 2019 года стало больше на 18% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Всего 3,3 млн россиян классифицируются как безработные, т. е., в соответствии с критериями Международной организации труда (МОТ), не имеют занятия, которое приносило бы доход, ищут работу и готовы немедленно приступить к ней.
В январе 2019 года доля молодых людей до 25 лет среди безработных составляла 20,4%, почти 14% из них не имели опыта трудовой деятельности.
Тогда же, в начале года, министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин объяснял журналистам "Российской газеты", почему молодых безработных в стране больше, чем пожилых - 34,3% в возрасте от 20 до 29 лет против 10,8% старше 55 лет. Во-первых, молодежь не находит ту зарплату, на которую рассчитывает, во-вторых, часто предпочитает иметь неофициальный доход, в-третьих, не обладает теми компетенциями, которые нужны работодателю.
Как говорят специалисты, работающие в сфере трудовых и социальных отношений, сейчас складывается ситуация, когда в банках вакансий службы занятости может быть больше предложений, чем спроса: проблема в том, что доступны рабочие места с низкой зарплатой и для низкоквалифицированных кадров. И безработица тем выше, чем слабее экономика региона и чем больше в регионе молодежи.
Бездействие, отсутствие денег, неудача в поиске работы разочаровывают молодых людей, а также приводят к ощущению своей ненужности, социального отторжения и чувству несправедливости. Это в свою очередь может вызвать озлобленность и маргинализацию человека. Для решения проблем трудоустройства людей моложе 25 лет необходим комплекс срочных мер социального и экономического порядка.
Поисками решений, способных предотвратить рост безработицы среди тех, кто только вступает во взрослую жизнь, занимается Международная организация труда (МОТ). В этом специализированном агентстве системы ООН сейчас 187 государств-участников. Но у МОТ в отличие от других учреждений Организации Объединенных Наций уникальная структура. Наряду с представителями правительств право голоса в МОТ при принятии любых решений есть и у работодателей, и у работников. В основе мандата МОТ с момента основания в 1919 году - продвижение принципов социальной справедливости.
Будущее сферы труда и право молодых на достойную работу - эти темы стали главными на мероприятии высокого уровня, прошедшем 23 сентября на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Событие было организовано Министерством труда и социальной защиты РФ, Министерством иностранных дел РФ и МОТ. Среди участников - генеральный директор МОТ Гай Райдер, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Черкасов, представители Азербайджана, Узбекистана, Молдовы, Эквадора и ЮАР.
Участники встречи обратились к странам-членам МОТ с призывом обеспечить молодым право на достойный труд и возможность приобретения профессиональных навыков, которые позволили бы это право реализовать.
Последние годы МОТ в своей работе делает акцент на проблемах занятости молодежи. Один из ключевых вопросов, который стоит перед организацией, - какое развитие глобальный рынок труда получит в ближайшем будущем. Летом 2019 года на 108-й Конференции МОТ была принята Декларация в ознаменование столетия организации. В документе говорится о главном приоритете в сфере труда будущего - о человеке. Все трудовые взаимоотношения рассматриваются с точки зрения интересов человека и социальной справедливости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, комментируя принятие Декларации столетия, заявил, что этот документ дает "историческую возможность открыть всему человечеству путь к лучшему будущему".
В Декларации и других своих программных документах МОТ, основываясь на экспертных данных, предлагает конкретные рекомендации работодателям, работникам и правительствам по обеспечению права молодежи на достойный труд.
Проблема стоит очень остро. По данным ООН, в 2018 году пятая часть молодежи мира не имела работы и не проходила обучение. Особо сложная ситуация - с занятостью девушек. Среди них безработных в два с лишним раза больше, чем среди юношей. Такое же соотношение и среди молодых женщин и мужчин, не получающих никакого образования.
По прогнозу Международной организации труда, безработица среди молодежи серьезнее всего может повлиять на будущее сферы труда. На мероприятии высокого уровня в Нью-Йорке генеральный директор МОТ Гай Райдер вновь говорил о крайне сложном положении дел: "Для молодых людей вероятность оказаться безработными в два-три раза выше, чем для других лиц на рынке труда". При этом Гай Райдер отметил роль Российской Федерации в решении этой глобальной проблемы: "Россия внесла серьезный вклад в работу Международной организации труда, в том числе в сфере сокращения безработицы среди молодых людей". Также генеральный директор МОТ упомянул об усилиях, предпринимаемых Россией в сфере гуманизации сферы труда.
О том, как важна России эффективная экспертная поддержка Международной организации труда в вопросах трудоустройства молодежи, говорил на мероприятии заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Черкасов. Он привел данные статистики: "В Российской Федерации ежегодно государственные услуги по профессиональной ориентации получают порядка двух с половиной миллионов человек, половину из которых составляет молодежь в возрасте от 14 до 29 лет". Замминистра заверил участников встречи, что российские власти и дальше будут поддерживать молодежь в вопросах трудоустройства.
На мероприятии в Нью-Йорке обсуждалось и одно из важных условий, которое поможет в будущем обеспечить подрастающему поколению право на достойный труд: экономическая политика, направленная на поддержку занятости молодых людей, активная деятельность властей и частного сектора экономики на рынке труда могут существенно расширить возможности трудоустройства для молодежи. И частный сектор играет здесь ключевую роль. Компании не только предоставляют молодым людям рабочие места, но и обучают их, давая тем самым работникам возможность повысить собственную квалификацию и в итоге найти хорошо оплачиваемую работу.
Как отметил на мероприятии, прошедшем на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя: "Россия разделяет стратегические цели организации в сфере защиты прав трудящихся". Постоянный представитель России при ООН особо выделил совместный проект МОТ с российской компанией "ЛУКОЙЛ".
Этот проект под названием "Партнерства в сфере занятости молодежи на пространстве СНГ" будет реализовываться до 2022 года. Он создан для более эффективного развития программ занятости молодых людей в Российской Федерации, Азербайджане, Казахстане и Узбекистане и нацелен на помощь государствам при решении проблем в этой сфере. Реализацией проекта занимается МОТ.
Программа разделена на две фазы, и сейчас уже можно говорить о том, чего удалось достичь. Усилиями проекта проведен ряд исследований положения молодежи на рынке труда, разработаны рекомендации по формулированию политики, способствующей занятости молодежи, осуществлены пилотные проекты по применению инновативных активных программ на рынке труда, нацеленных на молодежь, ведется большая работа по укреплению потенциала государственных служб занятости, с тем чтобы они оказывали более эффективные услуги молодежи и работодателям. Кроме того, проект поддержал меры, предпринятые российскими властями, по обновлению системы профессиональных стандартов и подтверждения компетенций.
Итогом этого совместного проекта станут проверенные на деле идеи, способные дать толчок развитию сферы труда для молодежи, идеи, которые все страны - члены МОТ смогут использовать на практике.
Реализация этого проекта - уникальный пример сотрудничества МОТ с российской частной компанией, задавшейся целью поддержать усилия мирового сообщества по продвижению занятости молодежи и обеспечению ей достойного будущего.