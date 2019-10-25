Украина лидирует по числу заявок в конкурсе "Лидеры России" среди иностранных участников

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Украина, Белоруссия и Казахстан лидируют по количеству заявок в конкурсе "Лидеры России" среди иностранных участников. Об этом рассказал в пятницу на пресс-конференции в ТАСС генеральный директор автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей", руководитель конкурса "Лидеры России" Алексей Комиссаров.

"В этом году на конкурс уже заявились участники из 64 стран. На первых местах, как и в прошлом году, наши ближайшие соседи - Украина (464 заявки), Белоруссия (330) и Казахстан (271)", - сказал Комиссаров.

Он напомнил, что в конкурсе нет ограничений по гражданству, одно из условий - участники должны хорошо знать русский язык.

Комиссаров рассказал, что в этом году впервые на конкурс подали заявки граждане Сирии, Албании, Доминиканской Республики, Боснии и Герцеговины, Панамы и Таиланда. Среди иностранцев, подавших заявки, - граждане, которые переехали из России. Также есть иностранцы, которые учились в России, добавил руководитель конкурса.

На конкурс уже подано более 200 тыс. заявок из всех регионов России и 64 стран.

О конкурсе

Первый конкурс "Лидеры России" стартовал в октябре 2017 года, заявки на участие в нем подали почти 200 тыс. человек. Победителями тогда стали 103 человека. Второй конкурс "Лидеры России" начался 10 октября 2018 года, более 227 тыс. человек подали заявки для регистрации. Конкурс стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран, в финал вышли 300 человек, из которых 104 стали победителями.

4 октября начался прием заявок на участие в третьем конкурсе "Лидеры России". Итоги конкурса, как ожидается, будут подведены в марте - апреле 2020 года.

Конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей". Она была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана автономная некоммерческая организация, носящая такое же название.