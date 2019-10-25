Group-IB сообщила о закрытии трех крупнейших пиратских провайдеров видеоконтента для РФ

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Ликвидация в Нидерландах одного из крупнейших пиратских провайдеров видеоконтента для России и СНГ - Moonwalk CDN (Content Delivery Network - провайдер) - привела к закрытию еще двух ведущих аналогичных провайдеров - HDGO и Kodik, говорится в сообщении пресс-службы компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак и безопасности в интернете.

В октябре 2019 года, после совместной операции международных антипиратских организаций BREIN, MPA и ACE, Moonwalk был ликвидирован, после чего начались проблемы с доставкой видеоконтента у двух других крупных пиратских провайдеров - HDGO и Kodik, так как они использовали общие с Moonwalk серверы в Нидерландах и работали в рамках "соглашения об обмене".

"Конец "большой тройки пиратских CDN", по оценкам экспертов Group-IB, уже нанес ущерб 90% российских потоковых веб-ресурсов, транслирующих пиратский видеоконтент, однако освободившаяся ниша уже в ближайшее время может быть занята новыми игроками", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, то специалисты направления Group-IB Anti-Piracy впервые публично рассказали о работе крупнейшего пиратского CDN-провайдера Moonwalk, который ранее работал два года и на пике активности агрегировал 42 807 фильмов (из них 14 549 сериальных единиц). Таким образом провайдер давал пиратским сайтам удобный технический сервис, позволяющий автоматизировать размещение незаконного контента. Стоимость ежемесячного содержания подобной CDN-инфраструктуры составляла порядка $100 тыс., а доходы злоумышленников исчислялись миллионами долларов, поясняют в Group-IB.

"Kodik сразу потерял почти половину контента - 8 000 из 17 000 сериалов, а HDGO на момент своего закрытия обладал базой, насчитывающей более 25 000 кинокартин - из них 60% фильмов и 40% сериалов. В итоге HDGO перестал функционировать 18 октября, а вслед за ним 23 октября прекратил свое существование и Kodik, последний крупнейший пиратский CDN "большой тройки", - сообщили в компании.

По оценке Group-IB, их закрытие затруднило работу 90% российских пиратских онлайн-кинотеатров. "В настоящее время существует около 10 пиратских CDN, обеспечивающих видеоконтент для России и стран СНГ. <...> в краткосрочной перспективе закрытие Moonwalk поможет значительно сдержать бизнес пиратов и уменьшит распространение пиратских копий в России. Однако в долгосрочной - доходное место Moonwalk, HDGO и Kodik займут другие. Поскольку одновременно были заблокированы не все игроки, у них остается время на передел пиратского рынка и реорганизацию", - заключили там.