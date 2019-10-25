Рособрнадзор анонсировал изменения в письменной части ЕГЭ по китайскому языку

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Рособрнадзор планирует внести изменения в письменную часть единого государственного экзамена (ЕГЭ) по китайскому языку в 2020 году - школьникам необходимо будет написать ответное письмо другу по переписке. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"В раздел "Письмо" введено задание на создание личного письма в ответ на предложенное письмо-стимул от зарубежного друга по переписке. Экзаменуемым следует развернуто ответить на три вопроса, которые задаются в письме-стимуле. В этом задании надо также задать другу три вопроса по теме, которая упоминается в первоначальном письме. Важно, чтобы вопросы соответствовали заданной теме, были развернутыми и правильно сформулированными", - говорится в сообщении.

Российские школьники сдавали ЕГЭ по китайскому языку в 2019 году впервые. Рособрнадзор совместно с Федеральным институтом педагогических измерений подвел итоги сдачи экзамена. "Анализ результатов ЕГЭ по китайскому языку 2019 года подтверждает общие тенденции результатов по другим иностранным языкам: задания по аудированию и чтению участники ЕГЭ выполнили лучше, чем задания разделов "Грамматика, лексика, иероглифика", "Письмо" и "Говорение", - сообщил Рособрнадзор. Так, у участников ЕГЭ были проблемы со знанием порядка слов в китайском предложении, тонов китайского языка, использования предлогов, наречий. Наибольшую сложность для школьников представляет грамматика китайского языка.

В ведомстве также добавили, что трудными оказались и задания с развернутым ответом письменной части. "В текстах работ часто имел место набор слов, грамматически не организованных в предложение. <...> Нередко при выражении своих мыслей экзаменуемые строили предложения согласно языковой норме русского, а не китайского языка. При этом используемая лексика и грамматика не соответствовали даже базовому уровню сложности", - сказали в Рособрнадзоре. Много ошибок школьники сделали в написании иероглифов, неправильно использовали различные виды запятых.

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) - система государственной аттестации выпускников средних общих учебных заведений России. С 2009 года ЕГЭ - единственная форма сдачи выпускных экзаменов на всей территории РФ и основная форма вступительных экзаменов в высшие учебные заведения. Он был введен для стандартизации выпускных экзаменов в школах и для борьбы с коррупцией при поступлении в вузы.