Глава "Росконгресса" рассказал об организации форума Россия - Африка

СОЧИ, 25 октября. /ТАСС/. Прошедший в Сочи форум Россия - Африка освещали СМИ из разных стран, в том числе из США и европейских стран. Об этом сообщил ТАСС председатель правления, директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев.

По его словам, всего на форуме работал 781 представитель средств массовой информации: 527 - российских и 254 - иностранных. "Бейджи СМИ выданы представителям СМИ из 43 зарубежных стран, в том числе США и Европы", - добавил директор фонда.

Стуглев отметил, что форум стал беспрецедентным событием для России. "В своем итоговом заявлении президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси отметили, что мероприятия в подобном формате будут проводиться раз в три года в России и одной из африканских стран по очереди. Мы надеемся, что в ближайшем будущем наши друзья и партнеры с африканского континента смогут поближе познакомиться с российскими традициями и посетят основные культурно-исторические центры нашей страны", - подчеркнул он.

Защита от фейков

Форум Россия - Африка дал старт большому количеству серьезных проектов, которые станут лучшей защитой от лживых новостей, заявил Стуглев.

"На этой площадке был дан старт множеству серьезных совместных проектов, которые будут реализованы в краткосрочной перспективе, - сказал он. - Я убежден, что лучшая защита от фейк-ньюс - это реальные проекты, которые будут воплощены в жизнь в ближайшем будущем".

По словам директора "Росконгресса", африканские страны открыты к сотрудничеству с Россией и эффективному взаимодействию по многим направлениям экономики, бизнеса и культуры. "Поэтому да, я с вами согласен", - сказал Стуглев, отвечая на вопрос, можно ли назвать форум историческим событием.

Как ранее отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, США в последние недели развязали целую информационную кампанию по дискредитациифорума. Дипломат назвала беспрецедентным количество публикаций, в которых даются негативные оценки подготовленным Россией мероприятиям.

По ее словам, подобные грубые попытки манипулирования общественным мнением явно свидетельствуют о наличии в США опасений в связи с тем, что "саммит РФ - Африка укрепит торгово-экономические, политико-дипломатические связи России со странами континента, в том числе и с теми, которые Вашингтон привык считать собственной вотчиной".

Безопасность

Российская сторона полностью справилась с обеспечением безопасности на экономическом форуме Россия - Африка, заявил Стуглев.

"В экономическом форуме Россия - Африка приняло участие рекордное количество лидеров стран и глав официальных делегаций. Безусловно, проведение мероприятий такого уровня требует колоссальной консолидации усилий всех силовых ведомств. Я убежден, что сегодня площадку форума можно назвать одним из самых безопасных мест в мире", - сказал он.

Стуглев отметил, что в дни работы экономического форума площадку мероприятия посетило свыше шести тысяч участников и представителей СМИ из России и 104 иностранных государств и территорий. Среди участников - более 1100 представителей иностранного бизнеса, около 1400 - российского, более 1900 представителей иностранных официальных делегаций и более 300 - российских, пояснил директор фонда.

"Таким образом, мы приняли гостей с одной трети планеты Земля. Финальные итоги будут подведены позднее, но уже сейчас можно говорить о значительном интересе и востребованности мероприятия как со стороны российского, так и со стороны африканского бизнеса", - резюмировал он.

Выставки и культурная программа

Стуглев добавил, что участники экономического форума остались в восторге от угощений русской кухни, изучили новые технологии производства монет и насладились культурной программой мероприятия. "Помимо интереса к деловой программе форума, участники особо отметили выставочную экспозицию и культурную программу мероприятий", - сказал он.

По словам Стуглева, большое внимание привлек фестиваль Discover Russian Cuisine. "Делегаты и гости форума с удовольствием фотографировались на фоне символа русской культуры - огромного самовара. Участников угощали различными сортами краснодарского чая, кубанскими винами, квасом и другими напитками", - добавил директор фонда.

Кроме того, внимание гостей мероприятия привлек стенд АО "Гознак", где можно было приобрести памятные монеты Банка России. "Посетители стенда проявляли интерес к новой технологии производства монет из композитных материалов, а также к памятным банкнотам, демонстрируемым на витринах", - рассказал Стуглев.

Он также обратил внимание на успех фотовыставки работ ТАСС. "Она безусловно стала украшением площадки форума и представила нашим зарубежным гостям уникальные пейзажи и красоты России, места, которые, я надеюсь, им удастся посетить", - подчеркнул директор фонда "Росконгресс".