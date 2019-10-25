Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Археологи на стоянке древнего человека в Кабардино-Балкарии нашли орудия для охоты

Проведенные анализы показали, что человек останавливался в навесе около 11 тыс. лет назад

НАЛЬЧИК, 25 октября. /ТАСС/. Участники Северо-Кавказской палеолитической экспедиции обнаружили орудия охоты эпохи эпипалеолита на стоянке древнего человека в навесе Псытуаже в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщила ТАСС в пятницу научный сотрудник "Лаборатории доистории" (Санкт-Петербург), руководитель раскопок Екатерина Дороничева.

"В одном из слоев этого памятника нами обнаружены многочисленные орудия из кремня и обсидиана, а также нуклеусы (куски, с которых скалывали заготовки для орудий) и сколы. Большинство орудий сделано из местного кремня серого и розового цветов. Человек занимался в навесе изготовлением орудий, а также, вероятно, разделыванием охотничьей добычи. Найдены орудия для охоты и, вероятно, обработки шкур", - сказала Дороничева.

Проведенные анализы показали, что человек останавливался в навесе около 11 тыс. лет назад. Археологи также выяснили, что на этом месте древние люди занимались расщеплением кремня.

"Здесь были найдены многочисленные нуклеусы, сколы, но самое интересное - роговой отжимник и каменный абразив. Эти находки говорят о том, что в этот период древние люди уже активно использовали отжимную технику расщепления, которая позволяла по максимуму использовать каменное сырье и получать с одного куска максимальное количество качественных сколов-заготовок правильной формы, чтобы делать на них орудия", - уточнила руководитель раскопок.

По словам Дороничевой, ранее в регионе было известно только две стоянки эпохи палеолита: грот Сосруко и навес Бадыноко, расположенные в долине реки Баксан.

Навес Псытуаже находится в ущелье реки Фандуко. Общая площадь грота составляет более 100 кв. метров. Стоянка, вероятно, была укрытием охотников. Навес открыт в 2018 году, исследования памятника начались в сентябре 2019 года и продлятся до начала ноября. Работы проводятся при поддержке президентской программы Российского научного фонда.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОКабардино-Балкария
Реклама на ТАСС
Медведев возглавит комитет по проведению финала чемпионата мира по программированию ICPC
Соревнования пройдут на площадке Московского физико-технического института
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС