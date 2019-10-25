Медведев возглавит комитет по проведению финала чемпионата мира по программированию ICPC

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев возглавит организационный комитет по подготовке и проведению в Москве в 2020 году финала Международного студенческого чемпионата мира по программированию (International Collegiate Programming Contest, ICPC). Соответствующее распоряжение правительства от 21 октября опубликовано на официальном портале правовой информации. Ранее сообщалось, что соревнования пройдут на площадке Московского физико-технического института.

В состав оргкомитета, согласно опубликованному документу, также вошли министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков, министр науки и высшего образования Михаил Котюков, глава МИД РФ Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин и исполнительный директор ICPC Уильям Паучер.

Организационно-техническое обеспечение деятельности комитета возложено на Минкомсвязь РФ. ФТС России поручено обеспечить в первоочередном порядке совершение таможенных операций и проведение таможенного контроля в отношении товаров, предназначенных для проведения финала чемпионата, а МИД РФ - обеспечить выдачу виз участникам и гостям этого мероприятия, а также представителям прессы без взимания сборов за их выдачу.

Расходы, связанные с подготовкой и проведением финала чемпионата, будут осуществляться в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете на 2019 и 2020 годы. При этом правительству Москвы рекомендовано принять меры по обеспечению подготовки и проведения соревнований, в том числе по финансированию части расходов за счет бюджета столицы. Кроме того, предполагается часть расходов покрыть из внебюджетных источников и средств спонсоров.

Чемпионат по спортивному программированию проводится c 1977 года. В сезоне 2017-2018 годов в очных этапах турнира (включая региональные отборочные туры) соревновались порядка 50 тыс. студентов-программистов из более 3100 университетов 111 стран.

В финал попадают команды, прошедшие многоступенчатый отбор в региональных состязаниях. Правила просты: в распоряжении команды из трех человек не старше 25 лет есть один компьютер и пять часов времени, чтобы решить, как можно больше задач по программированию. Обычный сезон ICPC для студенческой команды состоит из четырех туров - квалификационных раундов.