МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров считает, что Россия остается читающей страной, однако книги вытеснены соцсетями, в которых россияне читают и пишут ерунду.

"Страна читающая. Посмотрите, сколько публикаций в социальных сетях и сколько отклика, Telegram-каналы развиваются. У нас страна читает и пишет. Другое дело, что ерунду", - сказал Шнуров журналистами перед заседанием общественного совета при комитете Госдумы по культуре, посвященном литературе.

При этом музыкант не видит спасения в классической литературе, так как она писалась дворянами для дворян, а не для современного человека.

"Текст - это производная мысли. Вот как только человек начнет мыслить, ему надо давать писать. А пока мысли нет, писать не надо. Лучше ничего не писать, чем то, что пишут сейчас", - отметил он.