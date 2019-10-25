Статуэтку Бобы Фетта выставили на аукцион за рекордные $500 тыс.

Статуэтка представляет собой фигурку межгалактического охотника с необычным рюкзаком на спине. Ее размер, как отмечают представители Hake's Auctions, составляет около 9,5 см. "Это Святой Грааль всей коллекции "Звездных воинов". Он чрезвычайно уникален", - отметил сотрудник аукционного дома Келли Макклейн, слова которого приводит газета New York Post .

ТАСС, 25 октября. Пластиковая фигурка одного из персонажей киноэпопеи "Звездные воины" Бобы Фетта может уйти с молотка на торгах в Пенсильвании за рекордные $500 тыс. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте аукционного дома Hake's Auctions.

Игрушка, по данным организаторов, была выпущена в 1979 году очень ограниченной серией. Ее тираж составил всего 100 моделей, которые сразу же были изъяты из продажи. Основной причиной этому послужили опасения, что рюкзак Фетта мог представлять серьезную угрозу для здоровья детей. В настоящее время, как указывает издание, существует менее 30 подобных игрушек.

Стоимость редкого лота уже превысила $120 тыс. Предыдущий рекорд, по данным издания, составлял $112,9 тыс. - самая высокая цена, когда-либо предлагаемая на аукционе за игрушку из коллекции "Звездных воинов". Торги в Пенсильвании продлятся до 7 ноября.

По версии британского журнала Empire, в 2008 году Фетт вошел в список 80 лучших в истории персонажей кинематографа.