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Саратов свяжут авиарейсами с Симферополем, Екатеринбургом и Минводами

Полеты начнутся 19 ноября

САРАТОВ, 25 октября. /ТАСС/. Полеты по трем новым направлениям начнет совершать компания "ИрАэро" из саратовского аэропорта Гагарин. Об этом в пятницу говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

"В международном аэропорту "Гагарин" открываются три новых рейса - в Екатеринбург, Симферополь и Минеральные Воды. Новые прямые регулярные рейсы запускает авиакомпания "ИрАэро" на самолетах Sukhoi Superjet 100", - сообщает пресс-служба.

Уточняется, что начало полетов назначено на 19 ноября. В Екатеринбург рейсы будут выполняться два раза в неделю по средам и пятницам. Полеты в Минеральные Воды - по средам и пятницам. В Симферополь можно будет улететь из Саратова по вторникам и четвергам.

В настоящее время самолеты из Саратова летают в Москву, Сургут, Анталью. В ближайшее время начнутся полеты в Санкт-Петербург, Сочи и Дубай (ОАЭ).

Новый саратовский аэропорт начал работу 20 августа. Это второй в РФ аэропорт, построенный за последние годы с нуля (первый - Платов в Ростове-на-Дону). Он расположен в 20 км от Саратова, создан на основе государственно-частного партнерства по программе "Развитие транспортной системы России", пропускная способность - 1 млн пассажиров в год.

Теги
РоссияСаратовская область
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