Суд признал законным решение взыскать с близких Фриске 21,6 млн рублей в пользу "Русфонда"

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным решение взыскать с родственников певицы Жанны Фриске 21,6 млн рублей в пользу благотворительной организации "Русфонд". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Мосгорсуд вынес решение об отказе в пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения, принятого в 2017 году по исковому заявлению благотворительного фонда "Русфонд" к Владимиру и Ольге Фриске", - сказали в пресс-службе.

В 2017 году Перовский суд удовлетворил исковые требования фонда о взыскании денежных средств. Позже Мосгорсуд оставил решение без изменения. Однако затем Перовский суд рассмотрел ходатайство Владимира Фриске о пересмотре решения по вновь открывшимся обстоятельствам и отказал в удовлетворении этого ходатайства. Сейчас Мосгорсуд принял решение об отказе пересматривать данное решение.

"Русфонд" обратился в суд с иском к Владимиру и Ольге Фриске, а также четырехлетнему сыну певицы Платону в лице его законного представителя Дмитрия Шепелева с требованием отчитаться о расходовании 21,6 млн рублей, собранных телезрителями Первого канала на лечение Жанны Фриске. Как пояснили в "Русфонде", родственники певицы принимали активное участие в сборе средств на ее лечение: обращались за помощью в фонд, выступали в телепередачах. Однако после смерти Жанны они отказались предоставить документы, подтверждающие направление пожертвований на оплату медицинских услуг.

2 августа представитель "Русфонда" сообщил ТАСС, что получены все денежные средства в рамках исполнения иска о возврате 21,6 млн рублей.

Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет, с 2013 года она боролась с раком головного мозга.