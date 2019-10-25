Источник: Светлана Айвазова проинформировала руководство СПЧ о своем выходе из Совета

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Светлана Айвазова направила письмо руководству СПЧ с информацией о своем уходе из организации. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в Совете.

"Сегодня утром Айвазова направила обращение на имя председателя Совета Валерия Фадеева и заместителя председателя Ирины Киркоры с информацией о том, что она в процессе ротации СПЧ выходит из него по состоянию здоровья", - рассказал собеседник агентства. По его словам, Айвазова в последнее время не посещала заседания СПЧ.

Ранее член Совета Тамара Морщакова сообщила ТАСС, что написала заявление о своем выходе из состава Совета в связи со сменой руководства СПЧ.

21 октября секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев сменил на посту главы СПЧ Михаила Федотова, который был уволен с госслужбы в связи с достижением предельного возраста нахождения на ней.