Жители Северной Осетии в пятый раз напишут географический диктант

ВЛАДИКАВКАЗ, 25 октября. /ТАСС/. Акция "Географический диктант" пройдет в Северной Осетии в пятый раз, основной площадкой станет Северо-Осетинский госуниверситет имени К. Л. Хетагурова (СОГУ), сообщили в пятницу в пресс-службе вуза.

"27 октября в 12:00 состоится акция "Географический диктант". Региональная площадка на базе СОГУ будет самой массовой в республике. Диктант будет проводиться в конференц-зале (3-й этаж филологического корпуса). Диктант здесь напишут около 300 человек", - рассказали в пресс-службе.

По традиции диктант будет проходить очно, на специально организованных площадках, и онлайн на сайте проекта. Диктант составляется в четырех вариантах: один вариант для проведения на территории России и на территории зарубежных стран, один вариант для инвалидов по зрению, один - для проведения диктанта онлайн и один демонстрационный вариант. Все варианты составляются на двух языках - русском и английском.

Каждый вариант диктанта состоит из 40 вопросов, разделенных на две части, различающиеся по степени сложности. Первая часть базового уровня из 10 вопросов, так называемый "географический ликбез", составлена на основе общеизвестных фактов из географии, вторая часть (30 вопросов) потребует применить образное мышление, системную логику и эрудицию.

В просветительской акции сможет принять участие любой желающий, независимо от возраста и образования.

Акция "Географический диктант" проводится с 2015 года, в 2017 году она стала международной. В прошлом году диктант провели в 97 странах мира, участниками акции стали более 257 тыс. человек, еще 119 тыс. проверили свои знания онлайн. Всего за годы проведения акции в ней приняли участие около 900 тыс. человек.