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Более 100 компаний примут участие в IV Хайнаньской выставке "зеленых" автомобилей

Предполагается, что мероприятие посетят более 60 тыс. человек

ХАЙКОУ /Китай/, 25 октября. /ТАСС/. Более 100 компаний примут участие в IV Хайнаньской выставке автомобилей на альтернативных источниках энергии. Как сообщается на официальном сайте мероприятия, она пройдет с 25 по 27 октября в городе Хайкоу - административном центре южной китайской провинции Хайнань.

Главной темой автосалона этого года станет "Новая эра, новая энергия, новые возможности". Он пройдет на территории Международного выставочного комплекса Хайнаня в шести павильонах общей площадью более 35 тыс. кв. м.

Среди участников этого года германский автопроизводитель BMW, японские Toyota и Honda, немецкий автопроизводитель Volkswagen, а также китайские компании, в частности, производитель электромобилей BYD, компания Geely, BAIC New Energy, Hongqi и другие. Как сообщается, они представят свои модели легковых электромобилей, а также гибридных транспортных средств.

На выставке также можно будет познакомиться с новейшими моделями станций подзарядки, инновационными технологиями в сфере производства авто на альтернативных источниках энергии и новинками автотранспортной инфраструктуры.

По словам организаторов, в рамках автосалона также состоится ряд тематических форумов и конференций, выступление отраслевых экспертов и ученых. Согласно прогнозам, в течение трех дней выставку посетят более 60 тыс. человек.

Власти Хайнаня ведут активную борьбу с загрязнением окружающей среды. Согласно правительственному плану, к 2030 году на острове будут полностью прекращены продажи автомобилей на углеводородном топливе. По мере целенаправленного сокращения доли машин с бензиновым двигателем постепенно возрастает число автомобилей на альтернативных источниках энергии - электричестве, гибридном топливе и водороде. На текущем этапе администрация провинции решает вопрос создания развитой сети станций зарядки.

Теги
КитайХайнань
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