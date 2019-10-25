Кавказский заповедник впервые станет местом проведения географического диктанта

МАЙКОП, 25 октября. /ТАСС/. Кавказский государственный природный биосферный заповедник впервые станет площадкой для проведения географического диктанта, который 27 октября Русское географическое общество (РГО) проведет уже в пятый раз, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе заповедника.

"Кавказский заповедник впервые примет участие в акции. Мероприятие проводится в рамках сотрудничества с представительством РГО в Сочи, созданного в октябре этого года. Местом проведения диктанта будет управление заповедника в Сочи, диктант прочитает заместитель директора Природного орнитологического парка в Имеретинской низменности по научной работе, кандидат географических наук Лев Шагаров", - сказали в пресс-службе.

Среди приглашенных написать диктант - популярные блогеры, которые рассказывают о путешествиях по стране и за рубежом, постоянные гости заповедника, волонтеры. Участников ждут 40 вопросов, разделенных на две части, различающиеся по степени сложности. Первая часть упрощенного уровня из 10 вопросов, так называемый "географический ликбез", составлена на основе общеизвестных фактов из географии, вторая часть из 30 вопросов потребует применить образное мышление, системную логику и эрудицию, пояснили в пресс-службе.

По словам директора Кавказского заповедника Сергея Шевелева, популяризация географических знаний среди населения и туристов очень важна. Потому что с каждым годом людей, путешествующих по всему миру, становится все больше.

"Об этом говорят данные, приведенные экспертами на конференции в Сочи по природному туризму, это подтверждает и наша статистика. В прошлом году Кавказский заповедник посетило 250 тыс. человек, и уже сегодня понятно, что в этом году мы превзойдем эту цифру. Поэтому нам важно, чтобы турист не просто открывал для себя новые горизонты, но и был любознательным, понимал особенности местности, по которой он проходит. Считаю, что принять участие в географическом диктанте должен каждый любитель путешествовать", - цитирует Шевелева пресс-служба заповедника.

Географический диктант - масштабная международная просветительская акция, инициатором которой является президент РФ Владимир Путин, организатором - Русские географическое общество. По традиции диктант будет проходить очно, на специально организованных площадках, и онлайн на официальном Географического диктанта.