Памятник детям войны установят в Ставрополе

СТАВРОПОЛЬ, 25 октября. /ТАСС/. Власти города Ставрополя намерены установить памятник детям войны в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Сейчас идет выбор территории для создания монумента, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе администрации города.

"В краевой столице будет установлен памятник детям войны. В ближайшие недели участники ветеранского актива внесут свои предложения относительно его будущего месторасположения, а уже после специалисты начнут разработку его дизайна", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, создавать эскиз памятника будут с участием представителей городского отделения организации "Дети войны". Открыть монумент планируют в 2020 году к Дню Победы. По данным администрации, в настоящее время в городе Ставрополе проживают более 22,5 тыс. детей войны.

Также в рамках подготовки к памятной дате в каждой школе города планируется создание музеев Боевой и Трудовой Славы, пройдет ремонт мемориалов и монументов. Восстановлены будут и воинские захоронения на местном кладбище, о каждом воине будет собрана информация.

В конце 2018 года в регионе был принят закон "О детях войны в Ставропольском крае". К этой категории отнесены граждане, родившиеся на территории СССР и не достигшие совершеннолетия на 3 сентября 1945 года. В 2019 году впервые в регионе начали перечисление единовременных выплат этой категории граждан, выплата составила 5000 рублей. Ранее в правительстве края сообщали, что соответствующие удостоверения получили более 154 тыс. жителей края.