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СМИ: популярные пользователи Twitter видели намного меньше рекламы, чем все остальные

В последнее время в компании изменили подход к показу рекламы, сообщил представитель Twitter

НЬЮ-ЙОРК, 25 октября. /ТАСС/. Руководство компании Twitter, владеющей одноименной сетью микроблогов, призналось в том, что предлагало наиболее популярным пользователям своих сервисов меньше рекламы, чем рядовым участникам. Об этом сообщил изданию The Verge представитель компании.

"Исторически пользователи с большим количеством подписчиков видели меньше рекламных объявлений", - указал представитель Twitter. По его словам, в последнее время в компании изменили подход к показу рекламы, предлагая ее всем пользователям в равных объемах. "В результате некоторые заметят прирост в количестве рекламных публикаций в своей ленте новостей", - подчеркнули в компании.

По данным The Verge, некоторые пользователи в последнее время уже успели заметить увеличение количества рекламных постов. Издание подчеркивает, что такая смена рекламной политики Twitter связана в первую очередь с неутешительными показателями, содержащимися в финансовом отчете компании за третий квартал текущего года. Так, компании удалось на 9% увеличить выручку по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $824 млн. Однако в Twitter признали замедление темпа роста данного показателя из-за "проблем с продукцией и оказавшихся выше ожидаемых колебаний [показателей] в области рекламы в июле и августе, обусловленных сезонным фактором". Чистая прибыль Twitter в третьем квартале достигла $44 млн против $92 млн годом ранее.

Twitter - соцсеть, которая позволяет пользователям обмениваться короткими сообщениями, организовывать опросы, публиковать различные изображения и видеоролики. Создателями сервиса являются Джек Дорси, Ноа Гласс, Эван Уильямс и Биз Стоун. Первое сообщение в Twitter было опубликовано 21 марта 2006 года. По имеющимся данным, ежедневно в сервисе публикуется около 500 млн твитов.

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