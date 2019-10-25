В Чечне досрочно завершили программу 2019 года по формированию комфортной городской среды

ГРОЗНЫЙ, 25 октября. /ТАСС/. Власти Чечни в 2019 году с опережением графика завершили благоустройство 34 общественных пространств и 57 дворов в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды". Об этом ТАСС сообщила начальник отдела приоритетных проектов министерства строительства и ЖКХ региона Фатима Шамсудинова.

"В 17 муниципальных районах субъекта по состоянию на 1 октября 2019 года досрочно выполнены мероприятия по благоустройству 34 общественных пространств и 57 дворовых территорий. На проведение мероприятий в этом году освоено свыше 430 миллионов рублей. Они прошли во всех муниципальных образованиях субъекта, включая высокогорные районы", - рассказала Шамсудинова.

По ее словам, проведена реконструкция десятков парков, скверов, набережных и дворов, обновлены пешеходные и игровые зоны общественных пространств, проведено озеленение территорий.

"Проекты зон досуга разработаны с учетом ключевых принципов, влияющих на качество городской среды: пожелания населения, востребованность территорий, эстетичность и безопасность объектов. Большинство парков и скверов, которые подверглись реновации в 2019 году, расположены в наиболее проходимых местах, недалеко от жилых комплексов" - подчеркнула Шамсуддинова.

Проект "Формирование комфортной городской среды", направленный на благоустройство общественных пространств и дворов, стартовал в 2017 году по поручению президента РФ Владимира Путина. В настоящее время он входит в состав национального проекта "Жилье и городская среда" в статусе федерального проекта. Согласно паспорту нацпроекта, одним из ключевых показателей станет кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение соответствующего индекса на 30% и сокращение числа городов с неблагоприятной средой вдвое. В нацпроекте говорится, что доля городов с благоприятной средой в 2024 году должна составить 60%, индекс из 36 показателей был утвержден в 2019 году, его показатели будут рассчитаны впервые.