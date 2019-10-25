Первый прямой авиарейс из Махачкалы в Саудовскую Аравию запланирован на 20 декабря

МАХАЧКАЛА, 25 октября. /ТАСС/. Первый вылет регулярного рейса из Махачкалы в Джидду (Саудовская Аравия) запланирован на 20 декабря, рейс будет выполняться один раз в две недели. Об этом ТАСС в пятницу сообщил генеральный директор хадж-компании "Марва-тур" (организует рейс совместно с авиакомпанией Utair) Булат Курбанов.

15 октября пресс-служба Utair сообщила о запуске первого на юге России регулярного рейса в Саудовскую Аравию. Сообщалось, что первый рейс планируется отправить до конца года.

"Первый вылет запланирован на 20 декабря, вылеты будут один раз в две недели по маршруту Махачкала - Джидда. Мы думаем, что с облегчением визового режима и с введением Саудовской Аравией туристических виз для граждан 49 стран мира, в том числе и для России, данное направление будет очень актуальным", - сказал Курбанов.

По его словам, это приведет к увеличению количества российских паломников, отправляющихся в малый хадж - обряд паломничества в исламе, который, в отличие от большого хаджа, может совершаться на протяжении всего года.

"По статистике, из России на большой хадж ежегодно вылетают около 22 тыс. паломников, и около 3 тыс. - на малый хадж. Если сравнивать, например, с Турцией, у них вылетает на большой хадж 80 тыс., на малый - 450 тыс. человек. В последние два года мы фиксируем рост [числа паломников], думаем, что с запуском рейса на 30-40% оно будет увеличиваться", - пояснил собеседник агентства.

Хадж - обязательное для мусульман паломничество к святым местам в Мекке и Медине, которое хотя бы один раз в жизни должен совершить каждый последователь пророка Мухаммеда. В 2019 году, по данным властей Саудовской Аравии, в хадже приняли участие более 2,4 млн паломников, более половины из которых прибыли в королевство из-за рубежа. Из России в 2019 году в хадж отправились 25,5 тыс. мусульман.