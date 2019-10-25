Дистанционный этап конкурса "Лидеры России" стартует 28 октября

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Заочный этап конкурса управленцев "Лидеры России", в рамках которого участникам предстоит выполнить несколько тестов, начнется 28 октября. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции в ТАСС генеральный директор автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей", руководитель конкурса "Лидеры России" Алексей Комиссаров.

"28 октября в личных кабинетах участников откроется первый тест - тест интеллектуальных способностей. Хочу обратить внимание, что время на его прохождение строго регламентировано, но рассчитано с учетом того, чтобы конкурсанты смогли выбрать любое удобное время для выполнения задания", - сказал Комиссаров, добавив, что 27 октября завершается этап регистрации для участия в проекте.

Как пояснили в пресс-службе АНО, тестирование на определение уровня интеллектуальных способностей можно будет пройти до 30 октября. В рамках испытаний будут проверяться вербальные и числовые способности человека, его абстрактное мышление. 4-7 ноября конкурсанты смогут пройти тест общих знаний, который включает вопросы по географии, истории, культуре, литературе и обществознанию. С 8-10 ноября участники смогут пройти тест, определяющий уровень умственной работоспособности и стрессоустойчивости. Кроме того, их ждет тестирование, в ходе которого можно будет проверить уровень управленческого потенциала (18-20 ноября) и уровень управленческой готовности (25-27 ноября).

Конкурсанты, которые зарегистрировались для участия по тематическим направлениям "Здравоохранение", "Наука", "Финансы и технологии", будут проходить профильные тесты.

По словам председателя экспертного совета конкурса Павла Безручко, все участники, которые по итогам заочного этапа выйдут в полуфинал, пройдут повторное тестирование под контролем жюри, чтобы доказать, что на дистанционном этапе они отвечали на вопросы самостоятельно.

Как пояснили организаторы, очные полуфиналы пройдут во всех федеральных округах в январе - марте 2020 года. Сразу после этого состоится суперфинал конкурса.

О конкурсе

Первый конкурс "Лидеры России" стартовал в октябре 2017 года, заявки на участие в нем подали почти 200 тыс. человек. Победителями тогда стали 103 человека. Второй конкурс "Лидеры России" начался 10 октября 2018 года, более 227 тыс. человек подали заявки для регистрации. Конкурс стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран, в финал вышли 300 человек, из которых 104 стали победителями. 4 октября начался прием заявок на участие в третьем конкурсе "Лидеры России".

Конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей". Она была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана автономная некоммерческая организация, носящая такое же название.