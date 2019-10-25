Песков считает, что географический диктант является прекрасной возможностью испытать себя

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ, председатель медиасовета Русского географического общества (РГО) Дмитрий Песков пригласил всех желающих проверить себя на географический диктант.

"27 октября, в грядущее воскресенье, очно и в интернете состоится очередной диктант, в полдень по местному времени", - сказал журналистам в пятницу Песков. По его данным, "огромное количество площадок [в России] зарегистрировано для проведения диктанта - 5831, в 109 других странах также будет проводиться диктант". Представитель Кремля напомнил, что главной площадкой проведения испытания станет Шуваловский корпус МГУ.

Диктант будет состоять из 40 вопросов, "поэтому для тех, кто захочет освежить свои географические знания и испытать себя, это будет прекрасная возможность", уверен он. Песков напомнил, что впервые диктант состоялся в 2015 году, за прошедшие годы участие в нем приняли 900 тыс. человек.

"Помимо английского языка впервые вопросы в этом году переведены на французский, в нашем Духовно-просветительском центре в Париже диктант напишут преподаватели и студенты Сорбонны, поэтому можно сказать, что диктант шагает по планете", - полагает Песков.

По его словам, "те, кто напишет диктант на очных площадках, смогут ознакомиться с результатами с 29 ноября на сайте Диктант.РГО.ру".

Президент РФ Владимир Путин является главой попечительского совета РГО.