В Дагестане планируется построить водопровод для шести сел до конца года

МАХАЧКАЛА, 25 октября. /ТАСС/. Власти Дагестана объявили аукцион на строительство водопровода для улучшения водоснабжения шести сел Табасаранского района в юго-восточной части республики. Начальная цена контракта превышает 68 млн рублей, следует из материалов на сайте госзакупок.

Водозабор будет обустроен в соседнем с селами ущелье, общая протяженность водопровода составит 23 км. Проектом также предусмотрена установка водоочистных сооружений и резервуаров для воды.

Согласно документации, поступление воды в села Хучни, Хурик, Ханаг, Ругуж, Цантиль и Пилиг уменьшилось из-за проведения водопроводов к двум другим селам.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 30 октября, аукцион состоится 31 октября. Срок выполнения работ - до конца года. Заказчиком выступает муниципальное казенное учреждение "Служба единого заказчика".

В Дагестане реализуется республиканский проект "Мой Дагестан - моя вода", в рамках которого из республиканского бюджета выделено 1,7 млрд рублей на улучшение водоснабжения в 50 населенных пунктах. Средства направлены на строительство и модернизацию 30 объектов водоснабжения, 25 из которых будут введены в эксплуатацию в текущем году.