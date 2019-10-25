В Петербурге появится социальный центр памяти жертв крушения над Синаем

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 октября. /ТАСС/. Социальный центр памяти погибших в крушении самолета над Синайским полуостровом откроют в Санкт-Петербурге к октябрю 2020 года, сообщил в пятницу на пресс-конференции в региональном информационном центре ТАСС священник Сергей Кубышкин.

"В июле было получено разрешение на строительство. Уже забиты сваи, фундамент, и на пятую годовщину [в октябре 2020 года] мы уже будем освящать наш социальный центр и храм. Сейчас те темпы строительства, которые есть, они внушают оптимизм", - рассказал Кубышкин. Он же будет и настоятелем храма великомученика Дмитрия Солунского, который будет сопряжен с социальным центром.

"В этом социальном центре будет проходить реабилитация людей, которые потеряли своих родных и близких. Не только в результате терактов, катастроф, это [может быть] просто онкология, ДТП. За три года работы фонда ["Рейс 9268"] наработаны очень хорошие связи с психологами, которые помогали, вытаскивали родных и близких погибших в небе Синая", - сказал Кубышкин.

Он отметил, что объекты строятся на пожертвования. Социальный центр и храм будут расположены в Красносельском районе Санкт-Петербурга, на берегу Матисова канала. В храме будет совершаться особая молитва за каждого из 224 погибших в теракте. "Обращаемся ко всем нашим горожанам за помощью - у нас церковь отделена от государства, государство не финансирует строительство религиозных объектов, поэтому строим его всем миром - кто-то дал трактор, кто-то песок, кто-то бетон", - пояснил священник.

31 октября в память о жертвах трагедии в Троице-Измайловском соборе Петербурга пройдет поминальная панихида и памятные мероприятия на местах захоронения жертв. "На сегодняшний день первое и главное - найти возможность внести на федеральный уровень изменения в действующее законодательство для того, чтобы пострадавшие от таких чрезвычайных обстоятельств, террористических актов, могли рассчитывать на поддержку государства и возмещение тех затрат и потерь, которые понесли или несут люди", - добавил председатель комитета по социальной политике города Александр Ржаненков.

Самолет A321 российской компании "Когалымавиа", летевший из египетского курорта Шарм-эш-Шейх в Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировало случившееся как теракт. Из 224 жертв катастрофы 147 человек были жителями Санкт-Петербурга, 48 - Ленинградской области.