В Дагестане подготовили более 30 площадок для акции "Географический диктант"

МАХАЧКАЛА, 25 октября. /ТАСС/. Более 30 площадок, подготовленных в Дагестане для проведения акции "Географический диктант", смогут принять около 3 тыс. человек. Мероприятие пройдет в городах и районах республики 27 октября, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе министерства образования и науки региона.

"27 октября в России пройдет ежегодная просветительская акция "Географический диктант", присоединиться к которой сможет каждый желающий. В городах и районах Дагестана для написания диктанта определено и подготовлено 32 площадки, 9 из которых расположены в Махачкале, для более 3 тыс. участников", - сказал собеседник агентства.

По его словам, площадки организованы в городах Дербент, Избербаш, Каспийск, Буйнакск, а также в Дербентском, Ботлихском, Ногайском, Сергокалинском, Каякентском и других районах республики.

"Все площадки будут работать в едином временном распорядке. Они заработают в 11:00 мск. <...> На написание [диктанта] будет отведено 45 минут - с 12:15 до 13:00 мск", - добавил собеседник агентства.

Акция "Географический диктант" проводится с 2015 года, в 2017 году она стала международной. В прошлом году диктант провели в 97 странах мира, участниками акции стали более 257 тыс. человек, еще 119 тыс. проверили свои знания онлайн. Всего за годы проведения акции в ней приняли участие около 900 тыс. человек.