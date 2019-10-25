Опрос: около 40% жителей России никогда не слышали о диабете II типа

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Около 40% населения России не знают о таком заболевании как сахарный диабет II типа, когда инсулин вырабатывается в нормальных или повышенных количествах, но организм не может эффективно его использовать. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ), представленные на пресс-конференции в пятницу.

"60% знает [о диабете II типа], но катастрофа [в том, что] 40% не знает", - прокомментировала данные главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей практике Оксана Драпкина. Большинство (29%) также отметило, что сахарный диабет развивается из-за неправильного питания, образа жизни и фактора наследственности. "Совершенно правильно наши граждане указали основные причины - это и генетика, и образ жизни, и среда, в которую мы все попадаем, - они являются очень важным фактором либо риска, либо антириска", - подчеркнула эксперт.

Она также отметила, что сахарный диабет относится к хроническим неинфекционным заболеваниям, которые в 70% случаев являются причиной смерти. При этом, по ее словам, у пациентов с высоким уровнем артериального давления, а также с сердечно-сосудистыми заболеваниями на фоне преддиабета и диабета могут развиваться мозговые заболевания.

Драпкина добавила, что необходимо уделять большее внимание информированию общества, рассказывать пациентам о том, что в РФ существует система медицинской профилактики. "Здесь нам - медицинскому сообществу, Министерству здравоохранения - необходима помощь других ведомств, средств массовой информации, различных организаций, волонтерских организации и любых других. Это популяционная профилактика", - сказала эксперт.

В опросе приняли участие 1524 представителя взрослого населения РФ.