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Депутат Госдумы предложил проверять школьников на психологическую склонность к наркотикам

Борис Менделевич отметил, что в Татарстане 10 лет назад проводился пилотный проект, направленный на выявление лиц, склонных к девиантному поведению

КАЗАНЬ, 25 октября. /ТАСС/. Пилотный проект по психологическому тестированию школьников на склонность к употреблению психоактивных веществ необходимо распространить на все регионы. С такой инициативой в пятницу на совещании в Госсовете Татарстана выступил член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич.

Он напомнил, что 10 лет назад в Татарстане проводился пилотный проект, направленный на выявление лиц, склонных к девиантному (отклоняющемуся) поведению и употреблению наркотиков.

"К сожалению, пилотный проект не получил дальнейшего продвижения. Но суть очень здравая. И я считаю, было бы здорово реализовать подобную профилактическое работу на всей территории России", - сказал Менделевич.

Парламентарий напомнил, что целью подобной проверки учащихся было определение группы риска. "Далее с учащимися, склонными к потреблению наркотиков, работали одними методами, а с теми, кто не склонен, - другими. И подобная точечная работа давала свой результат", - подчеркнул он.

"Важно, что мы выявляли именно склонность, а не факт потребления, соответственно, предлагали меры по решению проблемы до ее возникновения", - заключил депутат.

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