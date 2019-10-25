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Кремль не комментирует дело о гибели футболиста в отделении полиции Калининграда

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, если погиб человек и произошла трагедия, это вопрос следственных органов

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Кремль не комментирует расследование обстоятельств смерти в отделении полиции футболиста из Калининграда. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не в курсе и президент [РФ Владимир Путин] не в курсе [этого инцидента]", - сказал он. "Если погиб человек и произошла трагедия, это вопрос следственных органов, это вопрос не к нам", - добавил Песков.

Калининградское управление Следственного комитета РФ сообщило о возбуждении уголовного дела по факту гибели 36-летнего футболиста Ивана Вшивкова. По данным следствия, вечером 19 октября Вшивков был доставлен в отдел полиции за совершение административного правонарушения. В камере временного содержания он вел себя агрессивно, разбил радиатор отопления, обварился кипятком и позднее умер в больнице из-за термических ожогов. Следствие полагает, что сотрудники правоохранительных органов не обеспечили надлежащего контроля за безопасным содержанием Вшивкова, что и привело к инциденту.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичКалининградская область
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