Лавров: подвиг советских солдат в Норвегии должен оставаться нравственным ориентиром

КИРКЕНЕС /Норвегия/, 25 октября. /ТАСС/. Нужно сделать все, чтобы подвиг советских солдат в Норвегии во время Второй мировой войны оставался духовно-нравственным ориентиром для россиян и норвежцев. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на торжественной церемонии празднования 75-летия освобождения Красной армией Северной Норвегии от нацистской оккупации.

"Сегодня, когда мы видим попытки сфальсифицировать историю Второй мировой войны, сфальсифицировать ее итоги, нельзя предать забвению нашу общую память, нашу общую правду. Необходимо сделать все, чтобы подвиг наших предков оставался духовно-нравственным ориентиром для обществ, прежде всего для молодых поколений россиян и норвежцев", - сказал министр.

"Уроки той страшной войны должны служить напоминанием о безальтернативности коллективного противодействия вызовам и угрозам, которые сегодня стоят перед человечеством и найти ответ на которые можно исключительно сообща", - добавил он. Лавров выразил уверенность, что мировое сообщество, действуя вместе на прочной основе международного права, сможет обеспечить "мирное, стабильное, благополучное, предсказуемое будущее для грядущих поколений".

Глава МИД РФ напомнил, что после освобождения Норвегии советские солдаты выполняли еще и важную гуманитарную миссию: за время пребывания в Северной Норвегии они разминировали освобожденную территорию, отремонтировали разрушенные дороги, построили мосты взамен взорванных фашистами, восстановили аэропорт. "Все сохранившиеся и возведенные вновь строения были переданы для размещения норвежского гражданского населения, которому оказывалась и продовольственная помощь", - подчеркнул министр.

Лавров обратил внимание на образцовый уход за захоронениями советских солдат со стороны норвежских властей: "Продолжается работа по установлению неизвестных пока имен погибших здесь советских военнопленных. Хотел бы выразить признательность норвежским друзьям за эти благородные усилия". "Мы тоже в свою очередь будем вечно хранить память о нашем боевом братстве, о героических норвежских партизанах, которые сражались вместе с Красной армией, освобождая от врага свою родину", - заключил он.