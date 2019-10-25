Минздрав Чувашии просит законодательно закрепить понятие ветхих объектов здравоохранения

КАЗАНЬ, 25 октября. /ТАСС/. Первый заместитель министра здравоохранения Чувашии Ирина Виноградова в пятницу предложила ввести в законодательство понятие ветхих объектов здравоохранения и попросила главу комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Морозова содействовать в решении этого вопроса.

"Хотелось бы увидеть в новой программе (проекта "Здоровое будущее" "Единой России" - прим. ТАСС) мероприятия по строительству объектов здравоохранения, именно взамен ветхих, а не аварийных. Мы просим Вашего содействия в решении этого вопроса и на законодательном уровне ввести понятие ветхих объектов", - сказала она в Госсовете Татарстана, обращаясь к Морозову, на обсуждении совершенствования организации первичной медицинской помощи в ПФО в рамках проекта "Здоровое будущее" "Единой России".

Виноградова пояснила, что признание учреждений здравоохранения аварийными приводит к запрету на проведение в них медицинских манипуляций и оказание медицинской помощи. Введение понятия ветхих объектов позволит продолжать их использование.

Первый замминистра добавила, что глава республики Михаил Игнатьев поставил задачу обновить всю медицинскую инфраструктуру, начиная с фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). За последние семь лет в республике введены в эксплуатацию 196 новых ФАП взамен изношенных, был заменен каждый третий ФАП. Все они оснащены современным медицинским оборудованием.

"До конца 2021 года в рамках национального проекта "Здравоохранение" мы предполагаем ввести до 40% ФАПов и врачебных амбулаторий в аварийный фонд и отстроить их заново <…> Потребность в строительстве объектов первичного звена остается сегодня, и это порядка 71 ФАП и 30 ОВОП (офис врача общей практики)", - уточнила она.