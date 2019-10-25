Глава ФССП предложил обязать операторов связи предоставлять номера коллекторов-нарушителей

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов в пятницу предложил существенно усилить меры борьбы с коллекторами-нарушителями, в частности, обязав операторов связи предоставлять службе номера их телефонов, а также уравнять ответственность всех субъектов, в той или иной форме занимающихся взысканием долгов.

Выступая на заседании президиума Совета законодателей РФ, Аристов напомнил, что профессиональные взыскатели включены в специальный госреестр, опубликованный на сайте ФССП, всего на рынке действуют 280 таких организаций. "За профессиональными взыскателями установлен строгий контроль и надзор, который выражается в проведении проверок и подотчетности", - добавил Аристов, уточнив, что за последние два года профессиональные взыскатели в целом "более или менее" стали придерживаться закона. Однако на всех остальных участников рынка, работающих с должниками, ФССП реагирует уже при возникновении жалоб в рамках Кодекса об административных правонарушениях.

"К сожалению, операторы связи не предоставляют ФССП информацию о принадлежности номеров, в первую очередь, мобильной связи, потому что такое полномочие по предоставлению информации не соответствует закону "О связи". Когда мы не можем определить принадлежность телефонного номера, то, соответственно, не можем и определить правонарушителя", - констатировал глава службы. "Поэтому в первую очередь надо этот правовой пробел устранить", - добавил он, обращаясь к парламентариям.

Аристов также обратил внимание на то, что "профессиональные взыскатели обязаны, в первую очередь, хранить всю историю звонков и переписку с должниками на соответствующих серверных мощностях". "К микрофинансовым организациям этих требований не предъявляется", - сказал он, уточнив, что это не дает возможности зафиксировать административное правонарушение по отношению к должнику со стороны коллекторов.

Уравнять ответственность всех коллекторов

Среди других недостатков законодательства главный судебный пристав выделил то, что сейчас к профессиональным взыскателям, включенным в госреестр, применяются более суровые санкции, чем к другим коллекторам. "Было бы правильно уравнять ответственность всех субъектов, которые работают на этом рынке", - подчеркнул Аристов, сообщив, что соответствующий законопроект разрабатывается Минюстом и скоро поступит на рассмотрение правительства.

Директор ФССП также выступил за расширение самого госреестра. По его словам, в этот перечень должны войти "все организации, которые занимаются в любом виде взысканием задолженностей", а проверки должны проводиться не тотально, а в случае поступления жалоб на противоправные действия.

Со своей стороны вице-спикер Госдумы Ирина Яровая попросила главу комитета палаты по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева проработать озвученные Аристовым темы вместе с ФССП и правительством и внести необходимые инициативы для устранения данных пробелов.