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Власти Липецкой области вручили первый миллион врачу дефицитной для региона специальности

Первым получателем "губернаторского миллиона" стал выпускник Воронежского медицинского университета им. Н.Н.Бурденко Михаил Сальников

ЛИПЕЦК, 25 октября. /ТАСС/. Власти Липецкой области вручили первый миллион рублей врачу дефицитной специальности, который переехал в регион на постоянную работу. Сертификат на положенную по местной программе сумму вручил в пятницу глава администрации области Игорь Артамонов.

"Губернаторский миллион" - это инвестиции в здоровье наших людей, если нет другого метода сформировать качественную группу врачей, чтобы люди могли легко попасть на прием к нужному специалисту, будем тратить на это деньги",- сказал он. По словам Артамонова, властям региона важно, чтобы хорошие специалисты приезжали в Липецкую область и оставались в ней работать.

В пресс-службе областной администрации ТАСС пояснили, что первым получателем "губернаторского миллиона" стал выпускник Воронежского медицинского университета им. Н.Н.Бурденко Михаил Сальников. "Молодой человек закончил вуз два года назад, работал педиатром, в регионе он будет трудиться в областном перинатальном центре в должности врача анестезиолога-реаниматолога", - сказал собеседник агентства, отметив, что данная специальность является одной из самых дефицитных в области.

Помимо единоразовой выплаты в миллион рублей в Липецкой области сохраняются и другие меры соцподдержки. "В частности, медики могут получить выплаты на возмещение расходов на наем жилого помещения в течение всего срока работы в здравоохранении региона, на строительство и приобретение жилья",- сказал собеседник агентства. Также действует программа "Земский доктор", которая мотивирует врачей работать и жить в селах и малых городах с населением до 50 тыс. человек. Таким образом, сообщили в пресс-службе, медики дефицитных для региона специальностей, которые придут работать в городские больницы и поликлиники, получат миллион рублей, а врачи, трудоустроившиеся в сельские больницы и поликлиники - два миллиона рублей, положенных сразу по двум программам.

В настоящее время в Липецкой области работают около 4 тыс. врачей и более 11 тыс. средних медицинских работников. Общая нехватка медиков составляет 270 человек. "В первую очередь требуются участковые терапевты и педиатры, врачи общей семейной практики, неонатологи, онкологи, офтальмологи, анестезиологи-реаниматологи, врачи скорой медицинской помощи", - сказали в пресс-службе. Став участником программы, врач дает согласие отработать в системе здравоохранения региона пять лет.

Теги
РоссияЛипецкая областьАртамонов, Игорь Георгиевич
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