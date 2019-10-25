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Медведев поручил проработать вопрос введения штрафов за превышение скорости на 10-20 км/ч

Ранее в Минтрансе заявили, что поддерживают установление штрафа в 500 рублей за такое нарушение правил дорожного движения
Описание
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил до 2 декабря проработать вопрос о введении штрафов для автомобилистов за превышение скорости на 10-20 км/ч. Как сообщает пресс-служба кабмина, поручение дано Министерству внутренних дел по итогам состоявшегося 16 октября в Екатеринбурге совещания о реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

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"МВД России с участием заинтересованных органов государственной власти и организаций дополнительно проработать вопрос о целесообразности применения мер административной ответственности за превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину не менее 10 км/ч, но не более 20 км/ч", - говорится в документе.

О результатах этой работы поручено доложить до 2 декабря 2019 года.

Этот вопрос не в первый раз обсуждают в кабинете министров. Ранее правительственная комиссия по безопасности дорожного движения поручала МВД и Минтрансу до 1 марта 2019 года представить предложения о введении штрафа за превышение скорости на 10-20 км/ч. В настоящее время нарушение скоростного лимита до 20 км/ч не штрафуется.

В Минтрансе заявляли, что поддерживают установление административного штрафа в 500 рублей за такое нарушение правил дорожного движения.

Помимо этого, Госавтоинспекция предлагала увеличить штраф за превышение скоростного режима на 20-40 км/ч с 500 до 3 тыс. рублей и лишить систематических нарушителей правил дорожного движения возможности оплатить штраф с 50-процентной скидкой.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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