Участников проекта "Земский доктор" в Дагестане сделают "элитой сельского здравоохранения"

КАЗАНЬ, 25 октября. /ТАСС/. Руководителей медицинских учреждений в сельских территориях Дагестана будут готовить из участников проекта "Земский доктор". Таким образом в республике рассчитывают решить проблему дефицита руководящих кадров на селе, сообщила в пятницу член комитета по здравоохранению и социальной политике Народного собрания Республики Дагестан Зумруд Бучаева.

"У нас возникла идея: тестировать этих людей (участников проекта "Земский доктор" - прим. ТАСС), направлять их на стажировку за пределами республики, добавлять подготовку по специализациям "Организация здравоохранения" и "Менеджмент здравоохранения", и таким образом готовить себе кадры, создавать элиту для сельского здравоохранения", - сказала Бучаева на обсуждении совершенствования организации первичной медицинской помощи в рамках проекта "Здоровое будущее", которое проходит в Казани.

По ее словам, в республике на данный момент работают 184 медицинских учреждения, при этом во многих из них, особенно в сельских территориях, есть проблема с руководящими кадрами. В этом году для повышения привлекательности проекта "Земский доктор" для молодых специалистов в республике был разработан соцпакет, включающий в себя предоставление земельного участка под строительство, а также внеочередное устройство детей в детсады. Еще ряд мер поддержки начиная с 2019 года предусмотрен в рамках республиканской программы "Устойчивое развитие сельских территорий".

"Это, например, сельская ипотека под 1-3% на 25 лет, субсидирование строительства жилого дома, развитие инфраструктуры села", - пояснила Бучаева.

Программа "Земский доктор" действует в России с 2012 года. Проект предусматривает выделение 1 млн рублей врачам, уезжающим в сельскую местность, где они обязаны отработать пять лет. В текущем году по программе "Земский доктор" в районные больницы и медучреждения малых городов в Дагестане планируется трудоустроить 224 специалиста. Всего за время реализации программы, по словам Бучаевой, трудоустроено более 1080 человек.