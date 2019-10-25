Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Участников проекта "Земский доктор" в Дагестане сделают "элитой сельского здравоохранения"

Врачей будут отправлять на стажировку за пределы республики

КАЗАНЬ, 25 октября. /ТАСС/. Руководителей медицинских учреждений в сельских территориях Дагестана будут готовить из участников проекта "Земский доктор". Таким образом в республике рассчитывают решить проблему дефицита руководящих кадров на селе, сообщила в пятницу член комитета по здравоохранению и социальной политике Народного собрания Республики Дагестан Зумруд Бучаева.

"У нас возникла идея: тестировать этих людей (участников проекта "Земский доктор" - прим. ТАСС), направлять их на стажировку за пределами республики, добавлять подготовку по специализациям "Организация здравоохранения" и "Менеджмент здравоохранения", и таким образом готовить себе кадры, создавать элиту для сельского здравоохранения", - сказала Бучаева на обсуждении совершенствования организации первичной медицинской помощи в рамках проекта "Здоровое будущее", которое проходит в Казани.

По ее словам, в республике на данный момент работают 184 медицинских учреждения, при этом во многих из них, особенно в сельских территориях, есть проблема с руководящими кадрами. В этом году для повышения привлекательности проекта "Земский доктор" для молодых специалистов в республике был разработан соцпакет, включающий в себя предоставление земельного участка под строительство, а также внеочередное устройство детей в детсады. Еще ряд мер поддержки начиная с 2019 года предусмотрен в рамках республиканской программы "Устойчивое развитие сельских территорий".

"Это, например, сельская ипотека под 1-3% на 25 лет, субсидирование строительства жилого дома, развитие инфраструктуры села", - пояснила Бучаева.

Программа "Земский доктор" действует в России с 2012 года. Проект предусматривает выделение 1 млн рублей врачам, уезжающим в сельскую местность, где они обязаны отработать пять лет. В текущем году по программе "Земский доктор" в районные больницы и медучреждения малых городов в Дагестане планируется трудоустроить 224 специалиста. Всего за время реализации программы, по словам Бучаевой, трудоустроено более 1080 человек.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОДагестан
Реклама на ТАСС
Ученые в Подмосковье смогут получить 2 млн рублей за коммерциализацию научных разработок
Первый конкурс на выделение премии состоится во втором квартале следующего года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС