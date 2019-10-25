Петербургский архив рассекретит 20 тыс. партизанских документов к 75-летию Победы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 октября. /ТАСС/. Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне рассекретит порядка 20 тыс. документов, связанных с партизанским движением. Об этом в пятницу сообщил директор архива Владимир Тарадин.

"К юбилею Победы мы готовим свой вклад, проводим работу по рассекречиванию достаточно большого фонда - Ленинградского штаба партизанского движения, в котором около 20 тыс. единиц хранения. Это учетные документы партизанских бригад и отрядов, списки партизанских отрядов, документы о награждениях, переписка с гражданами и, конечно, документы о боевых действиях - там и карты партизанские, и полностью то, чем они занимались", - рассказал Тарадин на Всероссийской конференции, посвященной проведению архивных чтений в рамках празднования 90-летия архива и проходящей на площадке ТАСС.

Как уточнил Тарадин, решение о снятии грифа "секретно" принимает специальная межведомственная комиссия при губернаторе города, в которую входят представители ФСБ и Министерства обороны. "Мы по тем документам, которые у нас были рассекречены, создали книгу о партизанах, но не о боевых действиях, а как партизаны жили в быту. Отдых, лечение, кухня и так далее. Многие наши граждане имеют связь с партизанами. Или деды, или родители участвовали в этом движении", - пояснил он ТАСС.

По словам директора архива, помимо боевой деятельности партизанов, документы также содержат донесения на них и сведения о расстрелах, которые совершали фашистские войска. Пока, как отметил Тарадин, документы не планируется оцифровывать, они будут доступны в архиве в оригинальном формате.