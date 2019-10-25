Бутину освободили из федеральной тюрьмы США

ВАШИНГТОН, 25 октября. /ТАСС/. Осужденная в США россиянка Мария Бутина была взята под стражу иммиграционными властями страны после ее освобождения из федеральной тюрьмы города Таллахасси (штат Флорида). Об этом сообщил в пятницу ТАСС представитель американского иммиграционного ведомства.

Кто такая Мария Бутина и в чем ее обвинили в США

Лоббистка, авантюристка, "агент влияния". Кто такая Мария Бутина и в чем ее обвинили в США

"Иммиграционно-таможенная служба взяла под стражу Марию Бутину, 30-летнюю гражданку России, после ее освобождения из федеральной тюрьмы сегодня. Из соображений безопасности проведения операций Иммиграционно-таможенная служба не обсуждает конкретные процедуры депортации до того, как будет произведено успешное возвращение этого лица на родину", - говорится в его заявлении.​​​​​