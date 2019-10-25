Кабмин предложил упростить выдачу виз иностранным сотрудникам компаний дальневосточных ТОР

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, позволяющий выдавать многократную визу сроком до трех лет иностранным гражданам, работающим в компаниях - резидентах дальневосточных территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток (СПВ). Текст документа в пятницу размещен в электронной базе нижней палаты.

Согласно действующему законодательству, максимальный срок выдачи многократных рабочих виз данной категории граждан составляет один год.

"Многократная рабочая виза выдается иностранным гражданам, заключившим с резидентами ТОР и СПВ трудовой договор, а также членам их семей на срок заключенного трудового договора, но не более чем на три года", - говорится в пояснительной записке к документу.

Еще одним условием выдачи визы на срок до трех лет является связь трудовых обязанностей иностранного гражданина с реализацией инвестиционного проекта. Законопроектом также устанавливается пятидневный срок рассмотрения диппредставительством или консульством РФ документов на получение виз указанной категории иностранцев.

"Реализация законопроекта позволит привлечь на территорию Дальневосточного федерального округа новых инвесторов, будет способствовать улучшению инвестиционного климата в Дальневосточном федеральном округе и развитию экономического потенциала ТОР и СПВ", - считают в кабмине.