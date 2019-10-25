Кабмин КБР одобрил проект регионального бюджета на 2020 год с профицитом в 45 млн рублей

НАЛЬЧИК, 25 октября. /ТАСС/. Правительство Кабардино-Балкарии (КБР) одобрило проект республиканского бюджета на 2020 год с профицитом в 45 млн рублей. Доходы и расходы основного финансового документа региона незначительно превышают показатели 2019 года, сообщила в пятницу и. о. министра финансов Елена Лисун, представляя документ на заседании правительства.

"Доходы республиканского бюджета на 2020 год запланированы в объеме 35 млрд 698,8 млн рублей (составляет 101% от уровня 2019 года), налоговые и неналоговые доходы на 2020 год - 11 млрд 778,3 млн рублей. Прогнозный объем поступлений по безвозмездным источникам в республиканский бюджет на 2020 год составляет 23 млрд 920,5 млн рублей. В 2020 году запланирован профицит на уровне 46,1 млн рублей, это предварительные данные", - сказала Лисун. Предполагается направить профицит на сокращение государственного долга.

Расходы республиканского бюджета на 2020 год запланированы в объеме 35 млрд 652,7 млн рублей, что на 2% больше уровня 2019 года. Проект бюджета социально ориентирован, на это будет направлено более 72% всех средств (26 млрд рублей)

"На обслуживание государственного долга в 2020 году предусмотрено 117 млн рублей, исходя из расчета на обслуживание банковских кредитов в течение года. Объем государственного долга КБР по итогам 2020 года оценивается на уровне 9 млрд 655,8 млн рублей, что составит 82% от налоговых и неналоговых доходов. В структуре государственного долга банковские обязательства будут составлять 39%, обязательства по бюджетным кредитам 57,2%, по госгарантиям 3,8%", - уточнила чиновник.

Прогнозируется, что в 2021 году доходы бюджета КБР должны составить 34,7 млрд рублей, расходы - 34,3 млрд рублей, профицит 567,5 млн рублей. В 2022 году доходы должны достигнуть 35,6 млрд рублей, расходы - 34,7 млрд рублей, профицит составит 950,5 млн рублей. Объем государственного долга в 2021 году оценивается на уровне 9 млрд 88,2 млн (72% от налоговых и неналоговых доходов), по итогам 2022 года он должен составить 8 млрд 137,7 млн (62% от налоговых и неналоговых доходов).

Выплаты пенсионерам

Как отметил председатель правительства Алий Мусуков, с 2020 года в республике внедряют региональную доплату пенсионерам в связи с тем, что их прожиточный минимум будет выше прожиточного минимума пенсионера в среднем по России. Регион впервые и первым из всех субъектов Северного Кавказа внедряет такую выплату.

"Из социальных выплат в текущем году у нас возникает дополнительно несколько важных направлений, то, что мы до сих пор не делали: 2 млрд рублей пойдут на так называемые региональные выплаты пенсионерам. До сих пор у нас была федеральная доплата, теперь она становится региональной, и мы будем ее выплачивать из своего бюджета в связи с тем, что прожиточный минимум пенсионера со следующего года у нас становится выше, чем в среднем по России, и значительно выше, чем у наших соседей и мы будем единственными на Северном Кавказе, кто начнет выплачивать региональную доплату", - сказал Мусуков.

Среди других впервые вводимых мер социальной поддержки премьер назвал выплаты семьям с детьми на третьего ребенка (сейчас идут выплаты на первого и второго). "И еще, если раньше выплаты были до полутора лет, теперь до трех, круг получателей расширяется и за счет того, что раньше при расчете такой поддержки учитывались полторы прожиточных минимума, теперь будет [учитываться] два", - отметил он.

По его определению проект бюджета на предстоящий год и плановый период рассчитан "по пессимистичному прогнозу", но с ростом всех показателей относительно уровня 2019 года.

"В соответствии с законодательством правительство обязано внести проект закона бюджета на следующий год до 1 ноября текущего года в парламент, но на сегодняшний день не все параметры ассигнований, которые нам будут поступать из федерального бюджета, мы знаем. Узнаем в ноябре, ко второму чтению федерального бюджета", - сказал премьер.