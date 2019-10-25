Власти Татарстана предложили передать закупку орфанных препаратов на федеральный уровень

КАЗАНЬ, 25 октября. /ТАСС/. Полномочия по закупкам препаратов для пациентов с орфанными (редкими) заболеваниями необходимо передать на федеральный уровень, централизация позволит снизить стоимость лечения, считает заместитель министра здравоохранения Татарстана Фарида Яркаева.

"Общие затраты остаются очень значительными, расходы на организацию льготного лекарственного обеспечения орфанных пациентов переданы субъектам РФ без соответствующих доходных источников. Учитывая крайне дорогостоящее лечение пациентов, считаем целесообразным предложить передачу полномочий по закупкам орфанных препаратов на федеральный уровень", - сказала она в пятницу на заседании экспертного совета по редким (орфанным) заболеваниям в Казани.

По словам Яркаевой, практика показала, что за счет централизации удается значительно снизить стоимость лечения. Данный механизм позволяет вести переговоры с производителями по снижению цен, стимулирует импортозамещение и возможное введение процедуры принудительного лицензирования, что также мотивирует производителей на снижение цен, уточнила она.

По состоянию на 1 октября текущего года в регистр включен 621 пациент с учетом тех, которые перешли с 1 января текущего года для обеспечения на федеральном уровне. В республике проживают пациенты по 19 нозологиям из 24 установленных соответствующим постановлением правительства РФ, отметила Яркаева.