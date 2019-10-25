Актеры Ургант и Федорцов стали лицами кампании по диспансеризации в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 октября. /ТАСС/. Актеры Андрей Ургант и Андрей Федорцов, а также музыкант Максим Леонидов и артист балета Гедиминас Таранда стали лицами информационной кампании по диспансеризации, которую проводят по программе нацпроекта "Здравоохранение" в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщил директор "Городского центра медицинской профилактики" Дмитрий Ченцов.

"Для людей старшего возраста у нас есть ветка нашей информационной кампании, она звучит как "Диспансеризация - время быть здоровым". И лицами этой кампании уже согласились стать известные медийные люди, такие как [актер театра и кино] Андрей Львович Ургант, [руководитель Имперского русского балета] Гедиминас Таранда, [актер] Андрей Федорцов, [музыкант] Максим Леонидов", - рассказал собеседник агентства.

Кроме того, в акции участвует художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного театра "Мюзик-Холл" Фабио Мастранджело, планируется пригласить народного артиста РСФСР Михаила Боярского. Организаторы акции создали информационные постеры с изображением деятелей искусств, которые призывают горожан пройти диспансеризацию. "Постеры можно будет лицезреть в местах скопления людей, в основном это метрополитен, лечебные профилактические учреждения, супермаркеты", - добавил Ченцов.

Директор центра профилактики напомнил, что медицинский осмотр позволяет определить факторы риска развития основных социально-значимых неинфекционных заболеваний. По его словам, частые современные проблемы со здоровьем - это нарушение питания, лишний вес, малоподвижный образ жизни, что влечет повышение артериального давления. В ходе диспансеризации людям измеряют уровень холестерина и глюкозы в крови, проводят электрокардиографию и флюорографию, измеряют артериальное и внутриглазное давление. Кроме того, предоставляется возможность пройти скрининги на разные онкологические заболевания.

"Есть много людей, которые правильно питаются, занимаются спортом, а давление у них по другим причинам высокое, это очень острая история для трудоспособных людей. Первое время адаптивные функции организма справляются, но в определенный момент может быть катастрофа. Самое главное при этом знать, что неконтролируемая гипертензия - это фактор риска развития инсульта и инфаркта", - отметил Ченцов.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, устранение кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, проведение профилактических медицинских осмотров всех граждан не реже одного раза в год. На реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.