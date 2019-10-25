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"Гражданская инициатива против экопреступности" внесена в реестр НКО-иноагентов

Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе внеплановой документарной проверки

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Министерство юстиции России включило в реестр НКО-иноагентов краснодарскую организацию "Гражданская инициатива против экопреступности". Об этом сообщается на сайте Минюста.

"25 октября в соответствии с федеральным законом "О некоммерческих организациях" в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включена автономная некоммерческая организация информационных и правовых услуг "Гражданская инициатива против экологической преступности", - говорится в сообщении.

Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведения Управлением Минюста России по Краснодарскому краю внеплановой документарной проверки.

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