Участникам фестиваля NAUKA 0+ в Ингушетии показали, как зарождается молния

МАГАС, 25 октября. /ТАСС/. Всероссийский фестиваль NAUKA 0+ в пятницу прошел в Ингушском государственном университете (ИнгГУ). Организаторы рассказали 1,5 тыс. посетителей о роли химических элементов в организме человека и показали, как зарождается молния, сообщила ТАСС в пятницу проректор по научной работе, заведующая кафедрой химии университета Захидат Султыгова.

"Сегодня в нашем вузе в пятый раз прошел фестиваль NAUKA 0+, который в этом году посвящен 150-летию создания периодической таблицы химических элементов Дмитрием Менделеевым. В фестивале приняли участие около 1,5 тыс. человек, это учащиеся колледжей и кадетского корпуса, наши студенты, жители региона и школьники, причем даже первоклассники", - сказала Султыгова.

По ее словам, студенты вуза подготовили более 20 научно-популярных мероприятий: квесты, мастер-классы, лекции, семинары, викторины, конкурсы и флешмоб.

"В рамках флешмоба студенты сначала выстроились как химические элементы в таблицу Менделеева, а затем в цифру 150. Студенты кафедры английского языка устроили квест-игру в стиле истории о Шерлоке Холмсе, участники которой разгадывали загадки и искали на всех этажах вуза спрятанные химические элементы. А студенты кафедры французского языка разложили на химические элементы французские духи и Эйфелеву башню", - добавила проректор.

Султыгова отметила, что наибольший интерес у посетителей фестиваля вызвали опыты студентов факультета химии. Химики продемонстрировали в колбе, как зарождается молния, и показали, как алхимики могли посредством опытов добыть золото, а с помощью жидкого азота приготовили кукурузные палочки.

Всероссийский фестиваль NAUKA 0+ - один из самых масштабных социальных проектов в области популяризации науки. Программа фестиваля рассчитана на широкую аудиторию без возрастных ограничений и включает более 10 тыс. уникальных мероприятий в 80 регионах России.