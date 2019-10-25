СК проверит требование властей к вдове ликвидатора аварии на ЧАЭС вернуть 1,5 млн рублей

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о том, что чиновники требуют от вдовы ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС вернуть 1,5 млн рублей, выданные ей на улучшение жилищных условий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Как сообщалось в программе на одном из федеральных каналов, жительница Чувашии, вдова ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС, 13 лет простояла на очереди на улучшение жилищных условий. В 2016 году от региональных властей она получила жилищный сертификат на 1,5 млн рублей, на который вместе с дочерью приобрела квартиру. Спустя два года чиновники решили, что ее супруг при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС не работал на так называемых полях укрытия, то есть не является лицом, которому положена жилищная льгота, и потребовали вернуть деньги.

"Александр Бастрыкин потребовал в кратчайшие сроки проверить правомерность действий представителей региональной власти, установить все обстоятельства произошедшего и в случае выявленных нарушений принять исчерпывающие меры к восстановлению прав женщины", - сообщили в СК. Ход проведения доследственных проверок поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла в 1986 году, в результате взрыва был полностью разрушен четвертый энергоблок. Авария, по оценке специалистов, стала крупнейшей за всю историю атомной энергетики. В радиусе 30-километровой зоны от станции были эвакуированы более 115 тыс. человек. В ликвидации последствий аварии на ЧАЭС участвовали более 600 тыс. советских граждан.