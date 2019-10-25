Музей ВОВ в Минске отмечает 75 лет со дня основания

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Музей Великой Отечественной войны в Минске в пятницу отмечает 75-летие со дня основания, свою благодарность его коллективу направил президент России Владимир Путин. Об этом рассказал в интервью ТАСС чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

"Сегодня в Минске проходят торжества в связи с 75-летием со дня создания музея Великой Отечественной войны", - отметил дипломат. Он обратил внимание, что "в 1944 году, когда до Победы оставались считанные месяцы, музей уже открыл двери для минчан, гостей города, для воинов, которые проходили реабилитацию после ранений, для гражданского населения, для вышедших из лесов партизан".

"Важно отметить, - подчеркнул он, - что город еще был в руинах, но при этом белорусское руководство приняло решение сделать шаги по увековечиванию памяти подвига советского солдата, советского народа, освободившего Минск, освободившего Беларусь".

По словам Мезенцева, "благодарность президента России Владимира Путина коллективу музея в связи с 75-летием его создания - особое событие". "Это знак, подтверждающий единство позиций России и Белоруссии в оценке исторической памяти о подвиге советского народа, о масштабе совершенного, о героизме и мужестве, проявленных в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, об испытаниях, перенесенном горе и страданиях людей", - считает он.

Посол сообщил, что высокая оценка главы российского государства дана подвижнической деятельности коллектива музея. "Благодаря проводимой научными сотрудниками поисковой работе из небытия возвращаются имена многих воинов, числившихся до недавних пор пропавшими без вести, имена погибших на полях сражений, имена белорусских партизан, тружеников тыла", - добавил он, уточнив, что музей сотрудничает с Центральным музеем Победы на Поклонной горе в Москве.

Сотрудничество музеев

"Благодаря взаимодействию представителей музейных коллективов Минска и Москвы, музеев из регионов России, сегодня у минчан есть возможность взаимодействовать с почти что 200 музеями, объединенными в так называемую цифровую "территорию Победы" с правом обмениваться информацией, сверять позиции, предоставлять друг другу экспонаты и документы, которые подтверждают подвиг народа и по-своему уникальны", - продолжил Мезенцев.

"Более того, мы выступили с инициативой об издании материала, который объединит работу музея Великой Отечественной войны в Минске с Центральным музеем Победы в Москве, музеем, посвященном обороне Севастополя, музеем "Сталинградская битва", музеями комплекса "Хатынь" и Брестская крепость, - сообщил посол. Мезенцев убежден, что в преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 9 мая следующего года эта книга увидит свет.

"Ожидаем, что поддержку изданию окажет Роспечать", - указал посол. Он сообщил, что заинтересованные научные сотрудники музеев уже приступили к работе по выпуску "этого уникального фотоальбома - сборника документов". "Двери музея, отмечающего сегодня свое 75-летие, открыты для минчан и гостей города, для тысяч школьников и студентов, для тысяч молодых граждан России, Белоруссии, других стран. Это позволяет им прикоснуться к страницам истории великого подвига, еще раз прочувствовать то, сколько испытал страданий, сколько героизма предпринял народ Советского Союза, отстаивая свою свободу и независимость, освобождая народы Европы от коричневой чумы", - отметил Мезенцев.

"Сегодня это яркое событие и возможность вновь вспомнить о Великой Победе заставляет нас очень взвешенно, но непримиримо относиться к участившимся в ряде стран Европы попыткам переписать историю, принизить подвиг советского солдата теми западными политиками, кто готов пойти на обман миллионов наших современников ради сиюминутной политической конъюнктуры", - подчеркнул российский посол.

"Теплые слова благодарности президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в адрес коллектива музея, также прозвучавшие сегодня в Минске, вновь подтверждают союзнический характер отношений наших стран и особое отношение к нашей единой совместной истории, подвигу Солдата Победы", - заключил он.