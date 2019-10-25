Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мосгорсуд обязал ТВЦ опровергнуть информацию о причастности Кашпировского к изнасилованию

Суд также обязал взыскать с Александра Невзорова и с телеканала по 10 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда
Анатолий Кашпировский Роберт Нетелев/ТАСС
Описание
Анатолий Кашпировский
© Роберт Нетелев/ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Московский городской суд частично удовлетворил иск Анатолия Кашпировского о защите деловой репутации к телеканалу ТВЦ и журналисту Александру Невзорову, обязав телеканал опровергнуть сведения, содержащиеся в фильме "90-е. Чумак против Кашпировского". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал не соответствующими действительности и порочащими честь и достоинство истца сведения, распространенные в телефильме "90-е. Чумак против Кашпировского", показанном 29 ноября 2018 года, и обязал АО "ТВ Центр" опровергнуть распространенные в этом фильме сведения", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что суд обязал взыскать с Невзорова и с ТВЦ по 10 тыс. рублей в пользу Кашпировского в качестве компенсации морального вреда.

В декабре 2018 года Кашпировский подал иск о защите деловой репутации к автору фильма Александру Невзорову и показавшему этот фильм телеканалу ТВЦ. Он требовал опровергнуть слова о якобы возбужденном в отношении Кашпировского уголовном деле об изнасиловании, которые прозвучали в фильме. Также истец требовал взыскать с Невзорова и с телеканала 1 млн рублей. Весной 2019 года Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск, но Кашпировский оспорил это решение в Московском городском суде. Мосгорсуд удовлетворил иск, снизив сумму компенсации с 1 млн до 20 тыс. рублей.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Движение автотранспорта на Волгоградском проспекте в Москве восстановлено
Перевернувшуюся цистерну эвакуировали с проезжей части
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС