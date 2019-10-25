Мосгорсуд обязал ТВЦ опровергнуть информацию о причастности Кашпировского к изнасилованию

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Московский городской суд частично удовлетворил иск Анатолия Кашпировского о защите деловой репутации к телеканалу ТВЦ и журналисту Александру Невзорову, обязав телеканал опровергнуть сведения, содержащиеся в фильме "90-е. Чумак против Кашпировского". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал не соответствующими действительности и порочащими честь и достоинство истца сведения, распространенные в телефильме "90-е. Чумак против Кашпировского", показанном 29 ноября 2018 года, и обязал АО "ТВ Центр" опровергнуть распространенные в этом фильме сведения", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что суд обязал взыскать с Невзорова и с ТВЦ по 10 тыс. рублей в пользу Кашпировского в качестве компенсации морального вреда.

В декабре 2018 года Кашпировский подал иск о защите деловой репутации к автору фильма Александру Невзорову и показавшему этот фильм телеканалу ТВЦ. Он требовал опровергнуть слова о якобы возбужденном в отношении Кашпировского уголовном деле об изнасиловании, которые прозвучали в фильме. Также истец требовал взыскать с Невзорова и с телеканала 1 млн рублей. Весной 2019 года Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск, но Кашпировский оспорил это решение в Московском городском суде. Мосгорсуд удовлетворил иск, снизив сумму компенсации с 1 млн до 20 тыс. рублей.