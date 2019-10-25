Кириенко: около 20 млн человек участвовали в работе студенческих строительных отрядов

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Бойцами студенческих строительных отрядов за их 60-летнюю историю были около 20 млн человек. Об этом заявил в пятницу первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко перед началом церемонии открытия Всероссийского слета студотрядов, приуроченного к 60-летию движения и 15-летию создания общественной организации "Российские студенческие отряды".

"Через школу студенческих стройотрядов за все время их существования прошло около 20 миллионов человек", - сказал Кириенко. Он добавил, что студотряды являются школой жизни, потому что для сотен тысяч ребят они стали возможностью проявить себя и попробовать себя в новом качестве.

"Я участвовал в студенческих стройотрядах и как боец, и как бригадир, и как комиссар, и как командир. И это, наверное, был очень полезный опыт в моей жизни. Я понимаю, что этот опыт мне потом очень сильно помогал, потому что это была как раз первая возможность взять на себя ответственность за коллектив, за социальный объект, который ты делаешь", - подчеркнул Кириенко.

Он отдельно вспомнил о возрожденных отрядах в атомной энергетике. "Почти 2 тыс. ребят трудятся на стройках атомной отрасли и в России, и в Индии, и в Финляндии, и в огромном количестве других стран. Уверен, что эти отряды будут только расти", - подчеркнул Кириенко.

История студенческих отрядов началась в 1959 году, когда более 300 студентов физического факультета МГУ с Казанского вокзала направились на освоение целинных и залежных земель.