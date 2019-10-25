Глава комитета Думы считает, что возвращение смертной казни не решит проблему преступности

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Возвращение смертной казни не повлияет на криминогенную обстановку, кроме того, есть опасность судебных ошибок. Такое мнение в пятницу в беседе с ТАСС выразил глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, комментируя предложенный фракцией КПРФ проект обращения нижней палаты к президенту по данной теме.

"Я категорический противник смертной казни. Очевидно, что она не влияет на криминогенную обстановку", - сказал депутат, напомнив, что "существуют два моратория, один президентский, а другой - Конституционного суда".

"И смысла в этом нет, потому что во всем мире существуют судебные ошибки, мы не исключение. Поэтому я не буду поддерживать это", - резюмировал Крашенинников.

Депутаты фракции КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым в пятницу внесли на рассмотрение Госдумы проект обращения к президенту РФ Владимиру Путину, в котором предлагают главе государства принять меры для возвращения в стране смертной казни. По мнению коммунистов, "в условиях роста рецидивной преступности и усиления террористических угроз должны быть устранены препятствия для вынесения и исполнения приговоров, назначающих наказание в виде смертной казни".

Правовое управление аппарата Госдумы в своем заключении на проект высказало целый ряд замечаний.

Дискуссия о возможности возвращения высшей меры наказания в РФ за ряд преступлений возникла после резонансного убийства в Саратове девятилетней девочки, чье тело было найдено в ночь на 11 октября. 12 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ТАСС, что возможность возвращения в России смертной казни в Кремле не обсуждается.

Вступив в феврале 1996 года в Совет Европы, Россия обязалась прекратить исполнение смертных приговоров и принять закон об отмене высшей меры наказания. Первые шаги по выполнению этих обязательств были сделаны в том же году: в мае президент РФ Борис Ельцин подписал указ о поэтапном сокращении применения смертной казни, а в августе был введен мораторий на исполнение смертных приговоров. Последний преступник был казнен в России 2 сентября 1996 года.