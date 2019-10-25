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Адвокат: участника акции 27 июля Баршая на месяц положат в психиатрический центр

Следователь не объяснил, почему решил отправить обвиняемого на стационарную экспертизу

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Участника несанкционированной акции, которая прошла 27 июля в Москве, Андрея Баршая, обвиняемого в нападении на росгвардейца, положат в психиатрический стационар для определения состояния его психики в момент преступления. Об этом ТАСС сообщил в пятницу его адвокат Мансур Гильманов

"Сегодня следователь уведомил меня, что Баршая возили в Алексеевскую больницу на амбулаторную психиатрическую экспертизу, оттуда его перевезли в СИЗО "Водник". После этого работник СК сообщил, что со следующей недели моего подзащитного положат в ту же больницу на стационарную психиатрическую экспертизу", - сказал адвокат.

Гильманов отметил, что следователь никак не обосновал свое намерение отправить обвиняемого на стационарную экспертизу.

"Вероятно, сотрудник СК хочет с помощью экспертизы определить, отдавал ли мой подзащитный отчет в своих действиях во время событий 27 июля, или, например, был в состоянии аффекта", - заключил адвокат.

Ранее Басманный суд арестовал Баршая до 24 декабря. Баршай обвиняется в применении в отношении представителя власти насилия, не опасного для здоровья (ч. 1 ст. 318 УК РФ). По версии СК, 27 июля в ходе несогласованного митинга он напал на сотрудника Росгвардии, толкнув его с разбега в спину.

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