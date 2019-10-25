В Москве состоялось торжественное открытие всероссийского слета студотрядов

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Представители российской власти, руководители госкорпораций и звезды шоу-бизнеса собрались, чтобы поздравить бойцов студенческих отрядов с 60-летием движения и 15-летием организации "Российские студенческие отряды" (РСО).

Мероприятие прошло в Большом Кремлевском дворце. Перед началом церемонии в фойе была организована выставка, посвященная прошлому и настоящему студенческих отрядов. Ее осмотрели почетные гости - первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, вице-премьер РФ Татьяна Голикова, глава Росмолодежи Александр Бугаев и другие. Экскурсию для них провел руководитель РСО Михаил Киселев.

Отдельный стенд был посвящен новому мобильному приложению "Трудкрут", которое является информационной площадкой для общения бойцов студотрядов. Приложение было создано специально к юбилейному слету, пояснили в РСО.

Лучшее движение в стране

Ведущими мероприятия выступили спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев, руководитель студенческих отрядов Москвы Юлия Дрожжина и боец студотрядов Дарья Белицер.

Концерт начался с исполнения композиции "Мы лучшее движение в стране". Как уточнили ТАСС в РСО, композиция несколько лет назад была написана бойцами студотрядов Пензенской области и уже стала неофициальным гимном движения. При первых аккордах этой песни все 6 тыс. собравших в зале встали.

Школа жизни

Участников и ветеранов движения приветствовали высокие гости. Кириенко назвал студенческие отряды "школой жизни" и напомнил, что за 60 лет с момента появления первого студотряда в этом движении приняли участие около 20 млн человек.

Голикова поставила перед бойцами новую задачу. "Следующий год - особый для нашей страны, для мира. Весь мир будет отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Мы с вами можем продемонстрировать всему миру нашу с вами консолидацию, мы должны дойти до каждого ветерана, до каждой семьи, помочь им, сделать все возможное, а мы можем очень многое", - сказала она.

Многие выступающие обращали внимание на широкий спектр специальностей студотрядов. Министр просвещения Ольга Васильева напомнила, что в настоящий момент около 50 тыс. человек находятся в педагогических студотрядах. "Только этим летом [в летних лагерях] вы поработали с более чем 1,5 млн ребят", - добавила министр, обращаясь к студентам-педагогам.

Глава Росатома Алексей Лихачев отметил успехи студентов в строительстве объектов атомной энергетики. Руководитель Федеральной пассажирской компании Петр Иванов вспомнил о строительстве БАМа, заявил о неразрывной связи между железнодорожниками и студотрядами и в шутку обратил внимание на то, что логотипы РЖД и РСО похожи.

Выступающие после краткой речи вручали награды лучшими бойцам и отрядам, проявившим себя в той или иной отрасли.

Звездный десант

Значительное внимание организаторы слета уделили концертной программе. Перед участниками выступили творческие коллективы студотрядов, а также группа "Отпетые мошенники", Артем Качер, Тамара Гвердцители, Стас Михайлов, Леонид Агутин и другие.

"Грандиозный концерт", - сказала ТАСС боец студотряда из Липецка Наталья Синькова. "Уже на первом курсе института меня заинтересовали эти ребята в бойцовках. Я выбрала направление проводников, и первое лето было незабываемым", - добавила она.

Собеседник агентства рассказала, что участвует в работе студотряда третий год. "Каждый такой слет - костер, который дает тепло на весь год. Это вдохновляет, впечатляет и позволяет развиваться дальше", - подчеркнула Синькова.

Боец студенческого педагогического отряда из Москвы Олег Живов отметил тщательную подготовку мероприятия. "Столица показала, как она умеет встречать гостей. Собралось очень много интересных людей, очень много звезд", - добавил он.

В завершение концерта прозвучал еще один неофициальный гимн движения, созданный в советское время, - композиция "Яростный стройотряд".