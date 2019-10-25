В Киркенесе отпраздновали 75-летие освобождения Северной Норвегии

КИРКЕНЕС /Норвегия/, 26 октября. /Спец. корр. ТАСС Лейла Тураянова/. Масштабные торжества, посвященные 75-летию освобождения Красной армией Восточного Финнмарка от нацистской оккупации, прошли в пятницу в Киркенесе.

В праздничных мероприятиях в маленьком городке в Заполярье на границе с Мурманской областью приняло участие высшее руководство страны: король Харальд V, премьер-министр Эрна Сульберг, министр иностранных дел Ине Эриксен Сёрейде. Российскую делегацию возглавлял глава МИД РФ Сергей Лавров.

К полудню центр городка заполнился людьми. Под звуки марша "Прощание славянки" по площади прошли в колонне школьники, родители с детьми, представители общественных организаций.

К часу дня на главной площади собрался почти весь город. Несмотря на мороз и снегопад, норвежцы устроились на открытых трибунах, многие пришли с маленькими детьми.

"Героями" Норвегии назвал советских воинов, освободивших север страны, король Харальд V. Обращаясь к российской делегации, он произнес слова, высеченные на памятнике павшим советским воинам в Осло: "Норвегия благодарит вас".

Преемственность памяти

Киркенес был освобожден от фашистов Красной армией 25 октября 1944 года в ходе Петсамо-Киркенесской операции. Хотя боевые действия продолжались до конца октября, именно эта дата отмечается как день освобождения Северной Норвегии.

Рагнару Далу в 1944 году было 12 лет, и он хорошо помнит, как встречали советских воинов. "Мы благодарны русским за то, что они нам помогли, многие пожертвовали своей жизнью. Не много осталось тех, кто помнит и может рассказать", - сказал он.

Норвегия никогда не забудет о подвиге советского народа во Второй мировой войне, подчеркнула премьер-министр. "Сегодня трудно представить, какие лишения и потери пришлось перенести народу Советского Союза, - сказала она. - Наша благодарность живет и крепнет, празднуя юбилей здесь в Киркенесе, мы строим мосты. От тех, кто сражался за нашу свободу, к тем из нас, чья задача - оберегать мир".

Памятными медалями правительства Норвегии были награждены ветеран Великой Отечественной войны, участник Петсамо-Киркенесской операции Валентин Александрович Солдатов и норвежский ветеран Альф Рафаэльсен - отец нынешнего мэра коммуны Сёр-Варангер, административным центром которого является Киркенес.

Солдатов не был в Киркенесе 75 лет. "Приезд сюда в Норвегию показал, что норвежцы помнят, - сказал ветеран. - Я даже прослезился. Меня встретили как родного".

Отношение норвежцев к итогам Второй мировой войны и общей памяти должно служить примером для других стран Европы - эта мысль звучала в выступлениях министра иностранных дел России. "Важно делать то, наши норвежские друзья делают из года в год: хранят историческую память и обязательно воспитывают молодых ребят, детей в духе преданности тем идеалам, за которые отдали свои жизни их предки, - подчеркнул Лавров. - Когда мы сегодня увидели на площади детей, причем совсем маленьких детей, с норвежскими флагами, с российскими флагами, детей, которые пели народные песни, которые слушали проникновенные слова Его Величества, выступление мэра и впитывали в себя необходимость помнить свое отечество, помнить свою историю, я считаю, что это величайшее завоевание, которым нужно дорожить".